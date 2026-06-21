В США детская шалость превратила Kia Soul в кусок железа Jalopnik: в США Kia Soul взорвалась из-за баллончика для чистки клавиатуры

В США автомобиль Kia Soul взорвался в Геймвелле, Северная Каролина, после того, как ребенок распылил в салоне средство для чистки клавиатуры, сообщает Jalopnik. По информации издания, мальчик, находившийся на заднем сиденье, играл с баллончиком со сжатым воздухом, используемым для удаления пыли с компьютерных клавиатур, и чистил им салон.

В публикации отмечается, что хотя сам по себе воздух не является взрывоопасным, содержимое баллончика представляет собой нечто иное. Распыленный в салоне баллончик содержал пропан, изобутан и иное углеводородное топливо. Взрыв произошел, когда водитель закурил за рулем, что привело к сильной деформации кузова автомобиля, включая вздутие крыши, вылет стекол и искривление дверей.

Водитель смог покинуть машину через разбитое окно. Пожарные из ближайшей пожарной части и медики оказали помощь пострадавшим, в том числе ребенку-пассажиру. После взрыва пожара не последовало, и владелец автомобиля самостоятельно смог припарковаться возле супермаркета.

Ранее сообщалось, что машина взорвалась в Краснодаре во дворе дома на улице Валерия Гассия. По предварительной информации, водитель менял аккумулятор. Мужчина пострадал, его увезли на скорой с ожогами. Точные причины взрыва неизвестны.