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20 июля 2026 в 17:45

Автоэксперт назвал причины вибрации руля

Автоэксперт Ладушкин: руль может вибрировать из-за износа ступичного подшипника

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Руль может вибрировать из-за износа ступичного подшипника, предупредил автомобильный эксперт Евгений Ладушкин. В разговоре с RT он подчеркнул, что в таком случае вибрация будет возникать на скорости и сопровождаться гулом.

А вибрация на скорости, сопровождающаяся гулом и не зависящая от торможения, чаще всего свидетельствует об износе ступичного подшипника. Самыми характерными признаками служат нарастающий гул, который усиливается при разгоне, а также люфт и перекаты при вращении колеса на домкрате или подъемнике, — пояснил Ладушкин.

Эксперт отметил, что также причинами могут быть износ или повреждение шин, дисков и рулевых наконечников. Кроме того, к вибрации руля приводят сбитая регулировка углов установки колес или разбитые опорные подшипники. Ладушкин посоветовал проверить и нагрев колес.

Ранее автоэксперт Дмитрий Славнов заявил, что кондиционеры не убивают двигатель машины, хоть и дают лишнюю нагрузку. Он подчеркнул, что в таком случае можно считать «убийцами» авто все рабочие части.

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