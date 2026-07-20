Стало известно, что грозит мужчине за избиение болельщицы Аргентины Адвокат Жорин: избившему фанатку Аргентины может грозить до восьми лет тюрьмы

Мужчине, избившему 27-летнюю фанатку Аргентины в рязанском баре, может грозить до восьми лет лишения свободы, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Кроме того, по его словам, потерпевшая вправе потребовать компенсацию.

Сам по себе перелом носа [в результате избиения болельщицы сборной Аргентины в рязанском баре] автоматически не означает конкретной степени тяжести вреда. Окончательная квалификация будет зависеть от заключения судебно-медицинской экспертизы. Если она выявит опасный для жизни или иной тяжкий вред здоровью, может обсуждаться ч. 1 ст. 111 УК РФ c наказанием до восьми лет лишения свободы. Подозрение на сотрясение мозга само по себе еще не является основанием для такой квалификации, — поделился Жорин.

Он подчеркнул, что кратковременное расстройство здоровья может быть квалифицировано как умышленное причинение легкого вреда. Лишение свободы, по словам адвоката, в таких случаях не предусмотрено. Однако, отметил правозащитник, если будут выявлены отягчающие обстоятельства, например хулиганский мотив, наказание может составить до двух лет тюрьмы.

Если повреждения повлекут длительное расстройство здоровья либо иную установленную законом степень вреда средней тяжести, содеянное может быть чревато сроком до трех лет лишения свободы. Пощечина со стороны потерпевшей также может получить правовую оценку, однако она не предоставляет мужчине права на ответ. Потребуется установить, что удар был нанесен именно для пресечения продолжавшегося посягательства, а не из мести после завершения конфликта. Дополнительно потерпевшая вправе потребовать возмещения расходов на лечение, утраченного заработка и компенсации морального вреда, — заключил Жорин.

Ранее в Рязани после финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины, сломав ей нос. Инцидент случился в баре «Карась».