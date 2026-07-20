Фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026

В Рязани после окончания финального матча чемпионата мира по футболу — 2026 фанат сборной Испании избил болельщицу Аргентины, сообщает Telegram-канал SHOT. Инцидент произошел в баре «Карась».

27-летняя девушка заявила, что после финала к ней подошли двое незнакомых мужчин, один из которых начал оскорблять капитана аргентинцев Лионеля Месси и ее саму. В ответ на провокацию она дала своему обидчику пощечину, после чего тот нанес ей мощный удар кулаком в нос. Отмечается, что сотрудники бара вступились за девушку, однако мужчина успел скрыться.

В травмпункте девушке диагностировали перелом носа и заподозрили закрытую черепно-мозговую травму. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мужчину.

В финале ЧМ-2026 испанцы с минимальным счетом 1:0 обыграли Аргентину и во второй раз в истории завоевали золотые медали мундиаля. Решающий гол в компенсированное время забил нападающий Ферран Торрес.

Ранее стало известно, что напавшим на россиянку в Грузии оказался 30-летний местный житель. Как уточнялось, он пришел на свадьбу своего младшего брата в отель Agarani Estate. При этом родственники мужчины заявили, что ранее не замечали за ним агрессивного поведения.