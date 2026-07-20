Пара из Петербурга задолжала крупную сумму денег за ввоз автомобилей в РФ Пара из Петербурга осталась должна 9 млн рублей за ввоз авто из Казахстана в РФ

Супругам из Санкт-Петербурга выставили счет на 9 млн рублей за восемь ввезенных автомобилей марки Hyundai Tucson, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Федеральная таможенная служба заявила, что два года назад при ввозе машин в Россию из Казахстана утильсбор был рассчитан неправильно.

Пара ввезла машины в декабре 2024 года, при этом владельцы заплатили коммерческий утильсбор, который составил 304 тыс. рублей на каждый автомобиль. Таможня проверила документы и выпустила авто в обращение, после чего они получили паспорта и российскую регистрацию.

Однако в апреле 2026 года Центральная акцизная таможня уведомила, что сбор был рассчитан неверно, и потребовала более миллиона рублей и пени за каждую машину. Там уточнили, что автомобили предназначались лишь для внутреннего рынка Казахстана. При этом в ведомстве сказали, что проверка правильности оплаты утильсбора может осуществляться в течение трех лет.

Супруги обратились в суд, так как адвокат заявила о том, что ФТС изменила трактовку действующих правил. Причем из-за того, что машины были произведены в Казахстане, формулу для третьих стран к ним применять нельзя.

Ранее Приволжская оперативная таможня при участии Центральной почтовой таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявила канал контрабанды изумрудов из Индии. По данному факту возбудили несколько уголовных дел.