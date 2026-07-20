Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
20 июля 2026 в 14:43

Пара из Петербурга задолжала крупную сумму денег за ввоз автомобилей в РФ

Пара из Петербурга осталась должна 9 млн рублей за ввоз авто из Казахстана в РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Супругам из Санкт-Петербурга выставили счет на 9 млн рублей за восемь ввезенных автомобилей марки Hyundai Tucson, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Федеральная таможенная служба заявила, что два года назад при ввозе машин в Россию из Казахстана утильсбор был рассчитан неправильно.

Пара ввезла машины в декабре 2024 года, при этом владельцы заплатили коммерческий утильсбор, который составил 304 тыс. рублей на каждый автомобиль. Таможня проверила документы и выпустила авто в обращение, после чего они получили паспорта и российскую регистрацию.

Однако в апреле 2026 года Центральная акцизная таможня уведомила, что сбор был рассчитан неверно, и потребовала более миллиона рублей и пени за каждую машину. Там уточнили, что автомобили предназначались лишь для внутреннего рынка Казахстана. При этом в ведомстве сказали, что проверка правильности оплаты утильсбора может осуществляться в течение трех лет.

Супруги обратились в суд, так как адвокат заявила о том, что ФТС изменила трактовку действующих правил. Причем из-за того, что машины были произведены в Казахстане, формулу для третьих стран к ним применять нельзя.

Ранее Приволжская оперативная таможня при участии Центральной почтовой таможни и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России выявила канал контрабанды изумрудов из Индии. По данному факту возбудили несколько уголовных дел.

Регионы
Россия
Санкт-Петербург
Казахстан
автомобили
ФТС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соседи случайно сдали 16-летнего «наркобарона» полиции
Фанат сборной Испании сломал нос болельщице Аргентины после финала ЧМ-2026
«Можно назвать никчемным»: аналитик оценил последствия отставки Сырского
«Никакой пощады»: депутат об ответе России на удар ВСУ по Шебекино
Известный сенатор может уйти с поста в сентябре
«Фундамент безопасности страны»: академик РАН о важности вакцинации
Несколько человек пострадали в результате удара дронов по Льгову
«Русская Барби» Таня Тузова назвала Волочкову легендой
Финансист объяснил, как оформить больничный после увольнения
Россиянам ответили, почему не стоит работать при открытом больничном
На Западе раскрыли, что вогнало в полное отчаяние Зеленского
В США рассказали, кто побеждает в противостоянии России и Украины
Россиянам рассказали, какие продукты подешевеют до конца лета
Появились кадры пожара в исторической усадьбе в центре Москвы
Терапевт раскрыла, от каких болезней чаще всего страдают водители летом
Стал известен масштаб природных пожаров во Франции
«Взломать индивида»: рассекречена главная цель НАТО в войне с Россией
В Великобритании официально сменился премьер-министр
«Потомок нациста»: Медведчук раскритиковал военный курс канцлера Мерца
Политолог спрогнозировал дальнейшую судьбу Стармера
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки
Общество

Пачка творога и ложка сметаны — пеку костромскую «Наливушку»: мягкая, влажная, как из русской сказки

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов
Семья и жизнь

Как солить огурцы, когда классика надоела: 6 необычных рецептов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.