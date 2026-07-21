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21 июля 2026 в 09:42

Российские бойцы обнаружили тела иностранных наемников ВСУ

Командир Волков: ВСУ бросили тела наемников в Днепропетровской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Тела погибших иностранцев, сражавшихся на стороне ВСУ, выявлены на линии боевого соприкосновения в Днепропетровской области, сообщил ТАСС командир мотострелковой роты Александр Волков. По его словам, речь идет именно об останках людей не украинского происхождения.

Есть именно тела погибших военнослужащих другой национальности, не украинской, — рассказал командир.

Ранее ВС РФ поразили цеха сборки и хранения безэкипажных катеров украинской армии. Они также ударили по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников. Для проведения атаки задействовались ударные БПЛА, артиллерия, ракетные войска и оперативно-тактические авиационные группы.

До этого сообщалось, что двое колумбийских наемников ВСУ пожалели о решении сражаться за Киев из-за тяжелого положения, в котором они оказались на Украине. Бойцы пожаловались, что командиры отправляют их на выполнение «самоубийственных задач». Наемники также призвали колумбийцев отказаться от предложения воевать в рядах ВСУ.

Также командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с позывным Камчатка рассказал, что российские военнослужащие сталкивались у Красного Лимана в ДНР с иностранными наемниками ВСУ. По его словам, среди них были колумбийцы.

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