Балийское вино за 100 рублей «убило» нескольких туристов из России Три человека погибли и четверо пострадали от вина за 100 рублей на Бали

Три человека погибли после употребления вина с метанолом на Бали, еще как минимум четверо пострадали, пишет Telegram-канал Mash. По его информации, несмотря на сомнительный состав, напиток по-прежнему продается в магазинах примерно за 100 рублей.

Уточняется, что три недели назад один из туристов столкнулся с тяжелым отравлением после пары бокалов: на следующий день его начала мучить рвота. Еще две туристки после небольшого количества напитка три дня не могли подняться с постели. Другая женщина после бокала вина потеряла сознание за рулем скутера и получила тяжелые травмы, включая перелом челюсти в трех местах и потерю шести зубов.

Как пишет источник, в 2008 году после употребления привезенного с Бали вина скончалась жительница Владимирской области. Она единственная, кто на вечеринке не стал мешать его с водкой, которая спасла всех ее знакомых от гибели. Ночью россиянка почувствовала себя плохо, потеряла зрение, впала в кому и умерла. В конце прошлого года еще один россиянин попал в больницу с отравлением и умер. Позже выяснилось, что он тоже употреблял местное вино. Третьей погибшей стала туристка, которая умерла 21 июня после 22 дней комы.

Ранее сообщалось, что россиянка прибыла на курорт 31 мая, а уже 1 июня почувствовала недомогание после употребления алкоголя. На следующий день ей стало хуже, прибывшие в отель врачи госпитализировали женщину. Последние две недели родные пытались организовать перевозку туристки в Россию.