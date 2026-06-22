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22 июня 2026 в 16:22

«Предложения вредят»: депутат об идее Зюганова изъять вклады из банков

Депутат Бессараб назвала вредной идею Зюганова изъять вклады из банков

Геннадий Зюганов Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб назвала вредной идею лидера КПРФ Геннадия Зюганова изъять вклады россиян из банков. В беседе с NEWS.ru она подчеркнула, что такие разговоры в условиях экономических санкций фактически вынуждают граждан забирать свои средства из кредитных организаций.

Принцип коммунизма — изъять и поделить. К хорошему это никогда не приводило. И ни к чему положительному не приведет инициатива Зюганова об изъятии активов. Сегодня, в условиях достаточно серьезных экономических санкций и вызовов, это фактически вынуждает граждан и юридические лица забрать свои вклады. Понятно, что юрлица не могут это сделать. У физлиц вклады лежат под хорошие проценты на длительное время. От таких действий пострадает и сам гражданин, и кредитно-финансовая организация. Поэтому, на мой взгляд, такие разговоры и предложения очень вредят российской финансовой системе и экономике. Никаких обсуждений, чтобы все изъять и поделить, в Государственной думе не было, — пояснила Бессараб.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин заявил, что на сегодняшний день безопаснее и выгоднее всего хранить сбережения на банковском вкладе. По словам экономиста, ставки по таким продуктам считаются высокими, а риски потери средств сводятся к нулю.

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