Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 16:07

На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ обсудили роль ИИ в работе компаний

Фото: Пресс-служба форума HREXPO PRO ЛЮДЕЙ
Подписывайтесь на нас в MAX

На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на образование и производство, а также то, как университетам адаптироваться к технологическим новшествам и изменениям на рынке труда. В ходе дискуссии также были подняты вопросы профессионального выгорания и адаптации молодых специалистов.

Самое сложное сейчас для компаний — это угроза потери идентичности. В погоне за технологичностью бренды забывают объяснять людям, кто они и куда идут. Исследования показывают, что только небольшой процент пользователей доверяет контенту, созданному ИИ. Каждый второй относится к нему с недоверием. Если люди понимают, что контент «неживой», это рождает глобальный скепсис, — рассказала директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова.

На пленарной дискуссии о трансформации HR-стратегий эксперты обсуждали влияние технологий на подготовку кадров. Обсуждались вопросы, такие как «Уволить или обучить в эпоху ИИ?» и «Навыки и труд в эпоху ИИ: теория и практика».

Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров также отметил, что каждый ИИ основан на культурном коде, будь то западный, восточный или русский. Он считает, что сочетание традиционных ценностей, нравственных начал и новых технологий может привести к значительным достижениям.

В 2026 году форум HREXPO PRO ЛЮДЕЙ собрал свыше 3 тыс. участников. Среди них были эксперты, представители бизнеса, государственных органов, научного сообщества и профессионалы в области HR. На мероприятии функционировало 8 площадок для дискуссий и выставочная зона.

Ранее сообщалось, что с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде состоялась XI конференция ЦИПР-2026. В этом году на форуме присутствовало свыше 300 представителей из 46 государств, среди которых были делегации из Индии, Сербии, Аргентины, Китая, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, а также государств Африки и Ближнего Востока.

Общество
выставки
нейросети
компании
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Терапевт рассказала о противопоказаниях к МРТ
Стали известны жертвы трагического взрыва в Катре
На панораме «Обороны Севастополя» начнут восстановление
У хозяина сети АЗС с завышенными ценами нашли дворцы на миллиарды
Волочкова рассказала, что чувствует к Керимову
ChatGPT советовал пользователям мошеннические ресурсы
Хирург назвал пластическую операцию с самым высоким риском неудачи
Балийское вин за 100 рублей «убило» нескольких туристов из России
Почти тысяча автомобилей застряла в очереди на Крымском мосту
«Предложения вредят»: депутат об идее Зюганова изъять вклады из банков
В Германии потребовали отставки канцлера Мерца
Продюсер ответил, как артисты могут помочь Отиевой вернуться на сцену
«Никаких украинцев нет»: Жириновский напомнил Зеленскому о его корнях
Маркетолог рассказал, как узнать историю своих предков
«Радио Судного дня» выдало новое сообщение
Удар по Центру космической связи в Дубне: что известно, последствия, жертвы
На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ обсудили роль ИИ в работе компаний
Лавров встретился с кандидатом на должность генсека ООН
Россиянка получила закрытую черепно-мозговую травму при атаке БПЛА
Назван топ-3 самых востребованных пластических операций в России
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.