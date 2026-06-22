На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ обсудили роль ИИ в работе компаний

На форуме HREXPO PRO ЛЮДЕЙ эксперты обсудили влияние искусственного интеллекта на образование и производство, а также то, как университетам адаптироваться к технологическим новшествам и изменениям на рынке труда. В ходе дискуссии также были подняты вопросы профессионального выгорания и адаптации молодых специалистов.

Самое сложное сейчас для компаний — это угроза потери идентичности. В погоне за технологичностью бренды забывают объяснять людям, кто они и куда идут. Исследования показывают, что только небольшой процент пользователей доверяет контенту, созданному ИИ. Каждый второй относится к нему с недоверием. Если люди понимают, что контент «неживой», это рождает глобальный скепсис, — рассказала директор по маркетинговым коммуникациям НИУ ВШЭ Анна Подпрятова.

На пленарной дискуссии о трансформации HR-стратегий эксперты обсуждали влияние технологий на подготовку кадров. Обсуждались вопросы, такие как «Уволить или обучить в эпоху ИИ?» и «Навыки и труд в эпоху ИИ: теория и практика».

Первый проректор Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Сергей Бочаров также отметил, что каждый ИИ основан на культурном коде, будь то западный, восточный или русский. Он считает, что сочетание традиционных ценностей, нравственных начал и новых технологий может привести к значительным достижениям.

В 2026 году форум HREXPO PRO ЛЮДЕЙ собрал свыше 3 тыс. участников. Среди них были эксперты, представители бизнеса, государственных органов, научного сообщества и профессионалы в области HR. На мероприятии функционировало 8 площадок для дискуссий и выставочная зона.

Ранее сообщалось, что с 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде состоялась XI конференция ЦИПР-2026. В этом году на форуме присутствовало свыше 300 представителей из 46 государств, среди которых были делегации из Индии, Сербии, Аргентины, Китая, Филиппин и других стран Юго-Восточной Азии, а также государств Африки и Ближнего Востока.