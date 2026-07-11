От Бэнкси до «Смешариков»: яркие кадры с масштабной выставки Super Toys

В московском ДК «Кристалл» стартовал летний сезон крупнейшей в России выставки дизайнерских игрушек Super Toys. Проект, собравший в прошлом году более 50 тыс. посетителей, вернулся с полностью обновленной экспозицией, в центре которой — свыше 1,5 тыс. коллекционных фигурок от 60 художников со всего мира.

Соавтор идеи мультсериала «Смешарики» и выставки Илья Попов отметил, что в этом сезоне ему особенно важно органичное соединение двух больших историй, которыми он занимается много лет: анимации и дизайнерской игрушки. По его словам, в основе обеих лежит любовь к персонажам, их характерам и мирам, которые зритель начинает воспринимать как часть собственной жизни.

Площадь выставочного пространства превышает 2 тыс. квадратных метров, а каждый зал претерпел значительные изменения. Экспозиция разделена на три блока: первый прослеживает эволюцию виниловой игрушки до глобального феномена, второй посвящен российской сцене art toys, третий представляет художественные вселенные, включая интерактивный зал по «Звездным войнам» и лимитированную серию от KAWS.

Среди звездных участников — Бэнкси, создатель Labubu, а также свежая работа Такаси Мураками. Отдельное пространство отведено «Смешарикам» с дизайнерскими фигурками и ростовым Крошем из цветов.

Кадры с масштабной выставки дизайнерских игрушек Super Toys — в галерее NEWS.ru.