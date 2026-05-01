Бэнкси подтвердил авторство установленной в центре Лондона скульптуры

Фото: Galileo Cheng/Keystone Press Agency/Global Look Press
Анонимный уличный художник Бэнкси опубликовал в своих соцсетях процесс установки в центре Лондона статуи мужчины в деловом костюме, который марширует с развевающимся флагом, полностью закрывающим его лицо. На кадрах видно, как рабочие занимаются установкой скульптуры на улице Ватерлоо-плейс в районе Вестминстер.

При этом Бэнкси не стал уточнять, кому или чему конкретно посвящена данная работа. Вестминистерский городской совет в свою очередь сообщил, что не намерен убирать статую.

Мы рады видеть последнюю скульптуру Бэнкси в Вестминстере, которая станет ярким дополнением общественного арт-пространства города, — отметили там.

Бэнкси считается одним из самых востребованных современных художников. Его самая дорогая картина под названием «Любовь в мусорном баке» была продана в 2021 году за 18,6 фунтов стерлингов (1,8 млрд рублей). В 2004 году он представил в Лондоне скульптуру «Пьяница» — шутливый аналог знаменитого «Мыслителя» Огюста Родена.

Ранее сообщалось, что журналисты провели масштабное расследование для установления личности Бэнкси. Команда изучила архивные фотографии, неопубликованные полицейские отчеты США и судебные документы, включая рукописное признание, которое раскрывает истинное имя художника — Роберт Каннингем.
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
