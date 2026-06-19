Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»

В кинопарке «Москино» 20–21 июня состоится фестиваль «Традиция». В рамках события певица и исследовательница фольклора Влада Мирави представит программу «Воля» о духовной свободе, внутреннем свете и русской душе.

Моя миссия — возвращать эту глубину. Не просто форму, а содержание: разговор о Боге, о свете, о внутреннем состоянии человека, о той самой «русской душе», которую сложно объяснить, но можно почувствовать через музыку. Традиция для меня — это живая связь поколений, которая питает душу, а не музейный экспонат, — рассказала артистка.

Презентация состоится во второй день фестиваля. Название программы «Воля» отражает идею свободы духа — важной части русской традиции, по мнению Мирави. После фестиваля артистка проведет мастер‑класс для стеснительных детей, мечтающих петь. Влада начала преподавать вокал в 13 лет и хорошо знакома с форматом обучения.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Традиция» Московский театр на Малой Ордынке представит свои постановки. «Царский путь» можно будет увидеть 20 июня в 14:00 на площадке театра Гонзаги, а «Взвод» — в тот же день в 16:00 на той же площадке.