Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 июня 2026 в 11:18

Miravi представит программу «Воля» на фестивале «Традиция»

Влада Мирави Влада Мирави Фото: Пресс-служба фестиваля «Традиция»
Подписывайтесь на нас в MAX

В кинопарке «Москино» 20–21 июня состоится фестиваль «Традиция». В рамках события певица и исследовательница фольклора Влада Мирави представит программу «Воля» о духовной свободе, внутреннем свете и русской душе.

Моя миссия — возвращать эту глубину. Не просто форму, а содержание: разговор о Боге, о свете, о внутреннем состоянии человека, о той самой «русской душе», которую сложно объяснить, но можно почувствовать через музыку. Традиция для меня — это живая связь поколений, которая питает душу, а не музейный экспонат, — рассказала артистка.

Презентация состоится во второй день фестиваля. Название программы «Воля» отражает идею свободы духа — важной части русской традиции, по мнению Мирави. После фестиваля артистка проведет мастер‑класс для стеснительных детей, мечтающих петь. Влада начала преподавать вокал в 13 лет и хорошо знакома с форматом обучения.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Традиция» Московский театр на Малой Ордынке представит свои постановки. «Царский путь» можно будет увидеть 20 июня в 14:00 на площадке театра Гонзаги, а «Взвод» — в тот же день в 16:00 на той же площадке.

Общество
фестивали
проекты
презентации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков объяснил необходимость контактов России и ЕС
В Подмосковье выплатят компенсации всем пострадавшим после атаки ВСУ
Песков: Россия продолжит наносить удары по объектам на Украине
Агроном рассказал, как правильно хранить овощи
Врач перечислила неожиданные причины внезапных синяков на теле
Песков назвал «впечатляющими» съемки последствий ударов по Украине
Восьмилетняя девочка погибла в Подмосковье после атаки БПЛА
Песков: Путину докладывают об атаках дронов на Москву несколько раз в день
В Кремле указали на нежелание Киева вести переговоры с Москвой
Песков дал совет Европе по переговорам
Садовник объяснила, как не погубить цветы за время отпуска
Стало известно, сколько домов в Подмосковье повреждены после атаки ВСУ
Силы ПВО сбили еще 10 украинских дронов, летевших на Москву
Лавров принял участие в важном мероприятии под председательством Путина
Раскрыто, чем чревато для Британии использование активов РФ для помощи ВСУ
Энергетик оценил вероятность послабления санкций США на российскую нефть
Ситуация в аэропортах России сегодня, 19 июня: отмены, задержки, что в Сочи
Молодая пара погибла под окнами многоэтажки в Петербурге
В СВР сравнили перспективы вступления в ЕС Украины и Молдавии
В Минобороны заявили о тысячах сбитых дронов за неделю
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая
Семья и жизнь

Когда нельзя поливать огурцы и помидоры и что делать для богатого урожая

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака
Семья и жизнь

Оладьи без вреда для фигуры: 3 рецепта вкусного и низкокалорийного завтрака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.