Театр на Малой Ордынке примет участие в фестивале «Традиция»

С 20 по 21 июня в кинопарке «Москино» состоится фестиваль «Традиция». На мероприятии Московский Театр на Малой Ордынке представит свои постановки: «Царский путь» можно будет увидеть 20 июня в 14:00 на площадке театра Гонзаги, а «Взвод» — в тот же день в 16:00 на той же площадке.

«Взвод» — постановка Театра на Малой Ордынке, основанная на одноименной книге Захара Прилепина. В спектакле будут использованы фрагменты из произведения, а также стихотворения его персонажей, прочитанные актерами. Классические строки будут дополнены поэзией современных авторов, включая фронтовых поэтов, которые сами выступят в роли чтецов. Среди них — Амир Сабиров, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Ревякина, Динара Керимова, Алексей Шмелев, Софья Юдина и Анна Долгарева.

«Царский путь» — это поэтический спектакль, который погружает зрителя в последние дни жизни царской семьи Романовых. Для создания постановки были использованы документальные материалы: дневники, мемуары и переписка Николая Второго с его супругой, а также кинохроника и фотографии того времени.

Ранее сообщалось, что в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня пройдет XI литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», одним из хедлайнеров которого вновь станет рок-группа «Калинов мост». Авторами и основателями мероприятия стали режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.