Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 июня 2026 в 12:41

Театр на Малой Ордынке примет участие в фестивале «Традиция»

Фото: Пресс-служба Театра на Малой Ордынке
Подписывайтесь на нас в MAX

С 20 по 21 июня в кинопарке «Москино» состоится фестиваль «Традиция». На мероприятии Московский Театр на Малой Ордынке представит свои постановки: «Царский путь» можно будет увидеть 20 июня в 14:00 на площадке театра Гонзаги, а «Взвод» — в тот же день в 16:00 на той же площадке.

«Взвод» — постановка Театра на Малой Ордынке, основанная на одноименной книге Захара Прилепина. В спектакле будут использованы фрагменты из произведения, а также стихотворения его персонажей, прочитанные актерами. Классические строки будут дополнены поэзией современных авторов, включая фронтовых поэтов, которые сами выступят в роли чтецов. Среди них — Амир Сабиров, Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Ревякина, Динара Керимова, Алексей Шмелев, Софья Юдина и Анна Долгарева.

«Царский путь» — это поэтический спектакль, который погружает зрителя в последние дни жизни царской семьи Романовых. Для создания постановки были использованы документальные материалы: дневники, мемуары и переписка Николая Второго с его супругой, а также кинохроника и фотографии того времени.

Ранее сообщалось, что в кинопарке «Москино» 20 и 21 июня пройдет XI литературно-музыкальный фестиваль «Традиция», одним из хедлайнеров которого вновь станет рок-группа «Калинов мост». Авторами и основателями мероприятия стали режиссер Эдуард Бояков и писатель Захар Прилепин.

Общество
театры
фестивали
спектакли
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат оценил вынесенный приговор блогерше Митрошиной
Врач рассказал о пользе ходьбы
Минобороны раскрыло результаты продвижения ВС России в Красном Лимане
Трамп устал от телефонных разговоров с Нетаньяху
Россия передала Украине более 500 тел бойцов ВСУ
Россия и АСЕАН связали себя «узами партнерства» до 2030 года
Россиянам раскрыли, насколько важен искусственный интеллект в бизнесе
Инженеры раскрыли, в чем главная «фишка» нового российского БПЛА «Сокол»
Пчеловод назвал причины роста цен на мед
Эксперт по внедрению ИИ назвала самые популярные нейросети
Раскрыто число туристов, которых коснулись массовые отмены рейсов в Москве
Более 12 тыс. человек ожидают рейсы в московских аэропортах
Азиатская страна заинтересовалась «Силой Сибири — 2»
Певица Анет Сай рассказала о своей любимой семейной традиции
Погиб тысячелетний дуб из легенды о Робине Гуде
ВСУ атаковали машину с детьми
На «Нейрофест-2026» подали более тысячи заявок из 75 регионов России
Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами
Почему не работает Telegram сегодня, 18 июня: замедление, заблокируют ли
Первый реанимобиль с ранеными прибыл из Брянской области в Минск
Дальше
Самое популярное
Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть
Общество

Забудьте о варенье: клубничное масло — заготавливаю на зиму впрок, можно на батон мазать и в кашу класть

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать
Регионы

Обстановка в Крыму 17 июня: что с поездами, какие отменены, как доехать

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.