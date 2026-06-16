Выставка дизайнерских игрушек Super Toys открылась в Москве

В московском ДК «Кристалл» открылся летний сезон крупнейшей в России выставки дизайнерских игрушек Super Toys. Проект вернулся с обновленной экспозицией: новыми арт-объектами, тематическим залом по «Звездным войнам», пространством «Дом культуры» и свежей работой Такаси Мураками. В прошлом сезоне выставку посетили более 50 тыс. человек.

Для меня в этом сезоне особенно важно, что на выставке органично соединились две большие истории, которыми я занимаюсь много лет: анимация и дизайнерская игрушка. В основе обеих — любовь к персонажам, к их характерам и мирам, которые зритель начинает воспринимать как часть собственной жизни, — отметил соавтор идеи мультсериала «Смешарики» и выставки «Super Toys. Летний сезон» Илья Попов.

В экспозиции — свыше 1,5 тыс. коллекционных фигурок от 60 художников со всего мира, включая мировых звезд (Banksy, KAWS, создателя Labubu) и российских авторов. Площадь выставки превышает 2 тыс. кв. м, а каждый зал обновился: от новых персонажей и сценок (например, Baby Milo в образах героев саги или автопортрета Такаси Мураками с Помом) до пространств, посвященных уличному искусству, поп-арту и культовым мультгероям вроде Смешариков.

Выставка разделена на три блока. Первый прослеживает эволюцию виниловой игрушки от авторского персонажа до галерейного объекта и глобального коллекционного феномена. Второй посвящен российской сцене art toys. Третий блок представляет художественные вселенные вокруг фигурок, включая интерактивный зал Star Wars и лимитированную серию от KAWS по мотивам «Улицы Сезам».

Отдельное пространство отведено коллаборациям: до 21 июня там проходит специальный проект, посвященный «Смешарикам», с новыми дизайнерскими фигурками, кутюрной коллекцией и эскизами. Здесь же представлены мерч, ростовая фигура Кроша из цветов и другие арт-объекты.

Ранее в Москве стартовал XV Международный фестиваль современного искусства «Традиции и современность». Мероприятие объединяет ведущих художников России и мира и проводится при поддержке Министерства иностранных дел Российской Федерации, Россотрудничества и департамента культуры города Москвы.