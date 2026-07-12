Еврокомиссия порекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре прекратить выплату гранта Венецианской биеннале в размере €2 млн (175 млн рублей), сообщила исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен на своей странице в соцсети X. По ее словам, это решение стало следствием тщательной оценки ответов участников биеннале, которые пытались обосновать повторное открытие российского павильона.

Это следует из тщательной оценки ответов участников биеннале, направленных на обоснование повторного открытия российского павильона. Культура в Европе, финансируемая за счет денег налогоплательщиков, должна продвигать и защищать демократические ценности, — указала Вирккунен.

России впервые с 2022 года разрешили открыть павильон в садах Джардини в Венеции, где проходит выставка. Это решение вызвало волну критики со стороны правительства Италии и руководства Евросоюза. Еще в апреле Брюссель отменил субсидии для биеннале на €2 млн, а итальянские власти направили в Венецию инспекторов для проверки ситуации на месте.

Ранее МИД РФ заявил, что участие российской делегации в 61-й Венецианской биеннале стало настоящим прорывом на фоне антироссийских настроений в Европе и попыток «отмены» российской культуры. В министерстве отметили, что брюссельские и итальянские русофобы при активном участии украинских радикалов и релокантов-экстремистов пытались помешать открытию российской экспозиции.