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13 июля 2026 в 12:48

Невролог предостерегла от сочетания одного полезного напитка с лекарствами

Невролог Лавренова: грейпфрутовый сок опасно сочетать с препаратами от давления

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Грейпфрутовый сок опасно сочетать с препаратами от давления и аритмии, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» невролог Мария Лавренова. Аналогично и с транквилизаторами и антидепрессантами. Врач уточнила, что этот напиток блокирует фермент CYP3A4, отвечающий за метаболизм. Из-за этого лекарства не перерабатываются должным образом, и в кровь поступает больше действующего вещества, а это риск передозировки.

При приеме антидепрессантов [в сочетании с грейпфрутовым соком] возникает риск развития серотонинового синдрома, который проявляется сильным тремором, лихорадкой и скачками давления. Транквилизаторы могут вызывать чрезмерную заторможенность, сильное головокружение и нарушение координации. Если запивать соком препараты от давления, это может привести к резкому и критическому падению давления, вплоть до обморока. Взаимодействие сока с антиаритмическими препаратами способно спровоцировать жизнеугрожающие нарушения сердечного ритма, — предупредила Лавренова.

Врач посоветовала запивать препараты питьевой негазированной водой. Она не вступает в химические реакции с действующими веществами, не меняет кислотность желудка и не влияет на скорость всасывания лекарств.

Ранее фармацевт Линкольн Кардосо заявил, что некоторые продукты способны изменять метаболизм и эффективность лекарственных препаратов. Он призвал соблюдать временной интервал между приемом антибиотиков и употреблением молочных продуктов, поскольку последние негативно влияют на усвоение антибактериальных средств. Специалист добавил, что кофе не рекомендуется употреблять одновременно со стимулирующими и противотревожными препаратами.

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