В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи Депутат Бессараб: повышение возраста молодежи повлияет на льготные условия

При повышении возраста молодежи до 40 лет потребуется изменить условия предоставления ряда льгот, рассказала НСН член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Она отметила, что к повышению пенсионного возраста такая инициатива не приведет.

Для таких существенных изменений нам понадобятся изменения в социальных гарантиях и льготах. И это правильно. Если мы будем считать молодым человека до 40 лет, то мы должны предоставить ему соответствующие преференции по ипотечному кредитованию и как молодому специалисту, — рассказала Бессараб.

Депутат подчеркнула, что рамки пенсионного возраста уже скорректировали. По ее словам, в ближайшие 15-20 лет в этой сфере изменения не планируются.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил с инициативой использовать МРОТ в качестве базы для расчета минимальной пенсии. Законопроект планируют представить на рассмотрение в понедельник, 13 июля.