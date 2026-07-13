Названа вероятная причина смерти Юрия Смирнова

Вероятной причиной смерти актера труппы Театра на Таганке народного артиста России Юрия Смирнова стал инсульт, заявили ТАСС в семье мастера. По словам родственников, судебно-медицинская экспертиза еще не завершена.

У Юрия Николаевича однажды уже был инсульт, тогда он лежал в реанимации. Сейчас главное подозрение также падает на инсульт, — уточнила собеседница агентства.

Смирнов ушел из жизни 11 июля в возрасте 87 лет. Отмечалось, что его смерть стала для труппы неожиданностью: актер до последнего выходил на сцену, а в августе должен был состояться показ спектакля с его участием. Прощание с артистом пройдет в стенах Театра на Таганке.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков заявил, что смерть Смирнова стала невосполнимой утратой для театрального сообщества. Он отметил, что плодотворная деятельность артиста была отмечена знаком отличия «За безупречную службу городу Москве», а каждая его роль отличалась высочайшим профессионализмом и интеллектуальной глубиной.