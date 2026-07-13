Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море

Вопросы о судоходстве в Азовском море следует адресовать в Министерство транспорта России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать, были ли ограничения на Азове приняты из соображений безопасности. Трансляция брифинга Пескова доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Непосредственно вопрос о судоходстве в Азовском море — это прерогатива министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что массированная атака дронов ВСУ на Азовский район началась в ночь на 10 июля. Удары были нанесены в том числе по объектам хранения нефтепродуктов и морскому порту, спровоцировав возгорания. В Таганроге создали оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий атаки ВСУ.

До этого стало известно, что два танкера получили механические повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Таганрогском заливе. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, после попадания БПЛА на судах произошло возгорание.