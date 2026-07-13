Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 12:55

Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вопросы о судоходстве в Азовском море следует адресовать в Министерство транспорта России, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу журналистов прокомментировать, были ли ограничения на Азове приняты из соображений безопасности. Трансляция брифинга Пескова доступна в канале Кремля на платформе МАКС.

Непосредственно вопрос о судоходстве в Азовском море — это прерогатива министерства транспорта. Я рекомендую вам обратиться туда, — отметил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее сообщалось, что массированная атака дронов ВСУ на Азовский район началась в ночь на 10 июля. Удары были нанесены в том числе по объектам хранения нефтепродуктов и морскому порту, спровоцировав возгорания. В Таганроге создали оперативный штаб для координации работ по ликвидации последствий атаки ВСУ.

До этого стало известно, что два танкера получили механические повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Таганрогском заливе. Как уточнил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, после попадания БПЛА на судах произошло возгорание.

Власть
Россия
Азовское море
Кремль
Дмитрий Песков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-директора ГПЗ-10 осудили за хищения миллиардов
Разработавший культовые BMW автодизайнер получил российский паспорт
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Москве
В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»
Раскрыто состояние пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.