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13 июля 2026 в 12:56

«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы

Джабаров назвал здравым решением планы Азербайджана по выходу из Совета Европы

Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru
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Планы Азербайджана по выходу из Совета Европы являются здравым и правильным решением, которое соответствует суверенным интересам страны, выразил мнение в беседе с NEWS.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. По его словам, эта организация давно утратила свою объективность и использует ресурсы для вмешательства во внутренние дела государств.

Я думаю, что выход Азербайджана из Совета Европы — здравое решение. Полагаю, правительство страны, как и РФ, убедилось, что эта организация использует ресурсы для компрометации государств, не идущих в ногу с ее русофобской политикой. Совет Европы вмешивается во внутренние дела других стран. Это попытки навязать каждому государству в Европе свою логику развития, ценности, которые неприемлемы для России и Азербайджана. Наши страны опираются на вероисповедание, традиции и историю. Кроме вмешательства во внутренние дела государств, Совет Европы ничем не отметился. Я думаю, это будет правильным решением Азербайджана, его суверенным правом. Если он действительно примет такое решение, можно только аплодировать, — сказал Джабаров.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна серьезно рассматривает возможность выхода из Совета Европы. Глава государства подчеркнул, что условием возвращения Баку к полноценному участию в работе организации является восстановление прав азербайджанской делегации.

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