Объекты топливно-энергетической инфраструктуры, задействованные украинскими войсками, были поражены Вооруженными силами Российской Федерации, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Там добавили, что ВС также ударили по транспортной инфраструктуре противника, которая использовалась ВСУ.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — заявили в МО РФ.

Ранее командир роты БПЛА группировки «Север» с позывным Грот сообщил, что расчеты FPV-дронов 34-й бригады в Сумской области за неделю уничтожили два американских бронетранспортера М113 ВСУ. Он отметил, что цели были поражены ударами FPV-дронов и барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по двум морским паромам и контейнеровозу в порту Черноморск. В ведомстве уточнили, что также были поражены судно проекта «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения необитаемых подводных аппаратов.