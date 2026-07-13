Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
13 июля 2026 в 12:43

Бойцы ВС России вынесли объекты ТЭК Украины

Войска России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры ВСУ

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Объекты топливно-энергетической инфраструктуры, задействованные украинскими войсками, были поражены Вооруженными силами Российской Федерации, сообщило Министерство обороны РФ в МАКСе. Там добавили, что ВС также ударили по транспортной инфраструктуре противника, которая использовалась ВСУ.

Нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения и цехам сборки беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам горюче-смазочных материалов и боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, — заявили в МО РФ.

Ранее командир роты БПЛА группировки «Север» с позывным Грот сообщил, что расчеты FPV-дронов 34-й бригады в Сумской области за неделю уничтожили два американских бронетранспортера М113 ВСУ. Он отметил, что цели были поражены ударами FPV-дронов и барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Кроме того, Министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие нанесли удар по двум морским паромам и контейнеровозу в порту Черноморск. В ведомстве уточнили, что также были поражены судно проекта «Шостка» и плавучий док, предназначенный для хранения необитаемых подводных аппаратов.

Россия
Украина
ВС РФ
СВО
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Форум «Россия и мир: тренды здорового долголетия» прошел в Москве
В США заявили о смерти «заклинателя Трампа»
Раскрыто состояние двух пострадавших при обрушении моста в Приморье
Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу в 2026 году
Стало известно, повлияют ли санкции на работу VK и МАКСа
Пономарев назвал фаворита матча Англия — Аргентина на ЧМ-2026
ВС России уничтожили безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 13 июля: где можно заправиться
ВС России разбомбили пункты дислокации ВСУ
Песков оценил открытие российского павильона на Венецианской биеннале
Песков раскрыл позицию Кремля по данным о покушении на Трампа
ЕС ввел санкции против национальной соцсети
В Госдуме ответили, на что повлияет повышение возраста молодежи
«Можно аплодировать»: сенатор о планах Азербайджана выйти из Совета Европы
Песков переадресовал вопрос о судоходстве в Азовском море
«Получает всю информацию»: Песков раскрыл, что лично контролирует Путин
Биолог ответила, какие консервы нельзя употреблять
Масалитин назвал фаворита полуфинального матча ЧМ-2026 Франция — Испания
«Тешит себя заблуждением»: Песков оценил планы «коалиции желающих» по РФ
В Кремле ответили на вопрос, откуда могут прилетать БПЛА ВСУ
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача
Здоровье/красота

Холестерин растет молча: 5 причин проверить сосуды уже сейчас. Ликбез врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.