«Лебединая песня»: Масалитин раскрыл, до какой стадии Египет дойдет на ЧМ Масалатин: Египет может дойти до полуфинала ЧМ-2026 по футболу

Лидер сборной Египта Мохамед Салах может вывести свою национальную команду в четвертьфинал или полуфинал чемпионата мира 2026 года по футболу, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, этот мундиаль должен стать «лебединой песней» для игрока.

Очень многое зависит от Салаха. Вчера забил и отдал. Команда смотрится, побеждает. В «Ливерпуле» этот сезон он практически провалил, а перед этим разрывал. Раз на раз не приходится. Тем более у него такой возраст, его лебединая песня, может быть он выдаст на этом ЧМ свой максимум и выведет Египет в четвертьфинал или полуфинал, — сказал Масалитин.

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые принимают участие 48 стран. В первом туре Египет сыграл вничью с Бельгией (1:1), а во втором победил Новую Зеландию (3:1). После двух игр они занимают первое место G с четырьмя очками. В третьей игре египтяне сыграют против сборной Ирана.

Ранее экс-футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой отметил, что африканские сборные способны преподнести сюрприз на ЧМ-2026. Среди европейских команд он выделил Норвегию, в составе которой играет один из лучших нападающих современности Эрлинг Холанн.