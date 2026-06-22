Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 16:21

В Германии потребовали от Мерца уйти вслед за Стармером

Партия АдГ призвала канцлера Мерца уйти в отставку по примеру Стармера

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и уйти в отставку, заявила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в соцсети X. В сообщении подчеркнули, что политик, игнорирующий интересы народа, в итоге всегда терпит крах.

Премьер Великобритании Кир Стармер на фоне драматического падения рейтингов объявил о своей отставке в конце лета. Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конце концов всегда терпит крах. Когда же политическая элита Германии наконец сделает такие же выводы? Мерц должен последовать примеру Стармера, — говорится в сообщении партии.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил о решении покинуть свой пост. Однако он продолжит исполнять обязанности премьера до появления преемника. Выборы нового главы лейбористов стартуют 9 июля. Сам Стармер участвовать в них не намерен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что смена главы британского правительства не приведет к потеплению отношений между Москвой и Лондоном. Депутат отметил, что отставка Стармера стала следствием внутриполитического кризиса.

Европа
Германия
Великобритания
Фридрих Мерц
Кир Стармер
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Семейная пара из Чувашии похитила сотни миллионов рублей у 1472 человек
Текстиль и биоритмы: как ткани помогают настроиться на отдых
Жесткое ДТП произошло на трассе М-9 в Подмосковье
В России может появиться праздник, посвященный вернувшимся релокантам
«Захотелось выдохнуть»: синхронист Мальцев о паузе в спортивной карьере
Маленькая девочка пострадала при детонации БПЛА возле дома
Мединский назвал все еще нераскрытую загадку Великой Отечественной войны
Крым спасут от атак ВСУ: названы 5 способов сорвать блокаду полуострова
Армия России уничтожила пункт дислокации бригады Нацгвардии Украины
В Конго зафиксировали вспышку неизвестной болезни с 14 смертями
«Путь к разрушению»: экс-спикер Зеленского жестко прошлась по его политике
Мадьяр нашел способ избавиться от президента Венгрии
В чешском городе объявили эвакуацию из-за бомбы времен Второй мировой войны
Стала известна судьба рейса DP-856 Гюмри — Москва, подавшего сигнал тревоги
Жителю ЛНР дали внушительный срок за шпионаж
Британские СМИ обвинили в замалчивании политических ошибок Стармера
Ограбленный туристами Лох обзавелся новыми дорожными указателями
Названа причина экстренной госпитализации актрисы Волковой
В России промаркируют сборники Ленина и Маяковского
Названы самые бюджетные и дорогие места для отдыха в России
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.