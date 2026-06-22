В Германии потребовали от Мерца уйти вслед за Стармером

В Германии потребовали от Мерца уйти вслед за Стармером Партия АдГ призвала канцлера Мерца уйти в отставку по примеру Стармера

Канцлер Германии Фридрих Мерц должен последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и уйти в отставку, заявила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) в соцсети X. В сообщении подчеркнули, что политик, игнорирующий интересы народа, в итоге всегда терпит крах.

Премьер Великобритании Кир Стармер на фоне драматического падения рейтингов объявил о своей отставке в конце лета. Тот, кто игнорирует интересы собственного народа, в конце концов всегда терпит крах. Когда же политическая элита Германии наконец сделает такие же выводы? Мерц должен последовать примеру Стармера, — говорится в сообщении партии.

В понедельник, 22 июня, Стармер объявил о решении покинуть свой пост. Однако он продолжит исполнять обязанности премьера до появления преемника. Выборы нового главы лейбористов стартуют 9 июля. Сам Стармер участвовать в них не намерен.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что смена главы британского правительства не приведет к потеплению отношений между Москвой и Лондоном. Депутат отметил, что отставка Стармера стала следствием внутриполитического кризиса.