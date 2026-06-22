Премьер-министр Британии Стармер объявил об отставке, передает Sky News. Он продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.

Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии, — сообщил он.

Стармер заявил, что попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график проведения выборов. Прием заявок на участие в выборах начнется 9 июля.

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