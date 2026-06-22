Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 11:38

Стармер объявил об отставке

Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Британии Стармер объявил об отставке, передает Sky News. Он продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника.

Я уйду в отставку с поста лидера Лейбористской партии, — сообщил он.

Стармер заявил, что попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график проведения выборов. Прием заявок на участие в выборах начнется 9 июля.

Новость дополняется…

Информационный портал NEWS.ru — федеральное российское новостное интернет-издание. Входит в топ-5 самых цитируемых и в топ-15 самых читаемых интернет-изданий России.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
Лондон
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кол-центр криптомошенников с 50 работниками накрыли в российском городе
Кинофестиваль «Одна шестая» проведет конкурс анимационных работ
Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы
Раскрыта хитрая игра Зеленского, который публично угрожал президенту Польши
В Петербурге двое мужчин с оружием ворвались к бизнесмену
Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии
Сябитова рассказала, почему не устраивает свою личную жизнь
Академик Бокерия назвал новую глобальную угрозу для здравоохранения
Эколог предупредил о смертельной опасности укуса муравья
Стармер объявил об отставке
Правительство Москвы продлило прием заявок на премию «В кадре»
Продавец «сильных паспортов» собрал с россиян миллионы и сбежал в Таиланд
Пекин осудил удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области
Собянин раскрыл, сколько БПЛА ВСУ сбили за сутки на подлете к Москве
Невролог назвал неочевидную причину головных болей
Россиянин напал на полицейских с бензопилой
Жители российского региона почувствовали сильное землетрясение
Мать оставила младенца под палящим солнцем ради пикника со спиртным
ВСУ атаковали автобус в Белгородской области
Хинштейн сообщил о возбуждении дела против главы «Курской фармации»
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.