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21 июня 2026 в 14:34

«‎Должен уйти»: глава МИД Британии обратилась к Стармеру

Sky News: глава МИД Великобритании Купер призвала Стармера уйти в отставку

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По их информации, глава ведомства заявила об этом в частном разговоре в эти выходные.

Иветт Купер заявила Киру Стармеру, что он должен уйти в отставку, — говорится в сообщении.

Ранее британские СМИ писали, что союзники Стармера заявили о подготовке премьера к уходу в отставку. По их информации, объявление может состояться уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что Стармер решился уйти, поскольку сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья». Уже более 100 британских парламентариев призвали его к отставке.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании не смог добиться выделения дополнительных средств на финансирование вооруженных сил страны. Он признал, что достигнутое соглашение по финансированию армии оказалось недостаточным для решения поставленных задач.

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