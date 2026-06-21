«‎Должен уйти»: глава МИД Британии обратилась к Стармеру

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвала премьер-министра Кира Стармера уйти в отставку, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники. По их информации, глава ведомства заявила об этом в частном разговоре в эти выходные.

Иветт Купер заявила Киру Стармеру, что он должен уйти в отставку, — говорится в сообщении.

Ранее британские СМИ писали, что союзники Стармера заявили о подготовке премьера к уходу в отставку. По их информации, объявление может состояться уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что Стармер решился уйти, поскольку сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья». Уже более 100 британских парламентариев призвали его к отставке.

До этого сообщалось, что премьер-министр Великобритании не смог добиться выделения дополнительных средств на финансирование вооруженных сил страны. Он признал, что достигнутое соглашение по финансированию армии оказалось недостаточным для решения поставленных задач.