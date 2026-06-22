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22 июня 2026 в 14:27

В Госдуме прокомментировали решение Стармера уйти в отставку

Депутат Новиков: диалог России и Британии не улучшится после отставки Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley / i-Images//Global Look Press
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Российско-британские отношения вряд ли улучшатся после ухода в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, ведущие политики стран-участниц НАТО пока не готовы к конструктивному диалогу с Россией.

Уход Стармера отражает внутриполитический кризис в Британии, в том числе противоречия в его собственной партии, но их разборки по поводу внутриполитической ситуации, по поводу решения экономических проблем являются приоритетными. Это не означает готовность каких-либо влиятельных групп в Британии пересмотреть политику на российском направлении. Страны-члены НАТО стали более агрессивными и менее склонными к разрешению украинского конфликта, — отметил Новиков.

Ранее сообщалось, что Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом. Под конец речи, продлившейся чуть более шести минут, политик едва не расплакался.

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