В Госдуме прокомментировали решение Стармера уйти в отставку Депутат Новиков: диалог России и Британии не улучшится после отставки Стармера

Российско-британские отношения вряд ли улучшатся после ухода в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера, заявил в беседе с Lenta.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. По его мнению, ведущие политики стран-участниц НАТО пока не готовы к конструктивному диалогу с Россией.

Уход Стармера отражает внутриполитический кризис в Британии, в том числе противоречия в его собственной партии, но их разборки по поводу внутриполитической ситуации, по поводу решения экономических проблем являются приоритетными. Это не означает готовность каких-либо влиятельных групп в Британии пересмотреть политику на российском направлении. Страны-члены НАТО стали более агрессивными и менее склонными к разрешению украинского конфликта, — отметил Новиков.

Ранее сообщалось, что Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом. Под конец речи, продлившейся чуть более шести минут, политик едва не расплакался.