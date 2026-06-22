Стармер едва не разрыдался во время своей речи об отставке

Стармер едва не разрыдался во время своей речи об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом, передает Sky News. Под конец речи, продлившейся чуть более шести минут, политик едва не расплакался.

Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены, <...> и быть лучшим отцом для своих прекрасных детей, — отметил Стармер.

Ранее сообщалось, что бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг намерен участвовать в выборах нового лидера Лейбористской партии после отставки Стармера. Он уже начал консультации с коллегами по фракции.

Стармер объявил о своем уходе с партийного поста 22 июня. По его словам, процедура избрания преемника стартует 9 июля и должна завершиться до возобновления работы парламента в сентябре. Премьер уточнил, что заявки от желающих сменить его на посту должны поступить до начала парламентских каникул 16 июля.