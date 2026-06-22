Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 июня 2026 в 12:45

Стармер едва не разрыдался во время своей речи об отставке

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер закончил свою речь об отставке дрожащим голосом, передает Sky News. Под конец речи, продлившейся чуть более шести минут, политик едва не расплакался.

Когда я уйду с самой высокопоставленной работы в стране, я буду уделять больше времени самой важной работе: быть лучшим мужем, каким я только могу, для моей потрясающей жены, <...> и быть лучшим отцом для своих прекрасных детей, — отметил Стармер.

Ранее сообщалось, что бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг намерен участвовать в выборах нового лидера Лейбористской партии после отставки Стармера. Он уже начал консультации с коллегами по фракции.

Стармер объявил о своем уходе с партийного поста 22 июня. По его словам, процедура избрания преемника стартует 9 июля и должна завершиться до возобновления работы парламента в сентябре. Премьер уточнил, что заявки от желающих сменить его на посту должны поступить до начала парламентских каникул 16 июля.

Мир
Великобритания
Кир Стармер
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Общественник ответил, нужно ли платить за поврежденный товар в магазине
В Курганской области произошло смертельное ДТП
«Убью тебя, соседку и этого мальчика»: пьяница напал на детей в лагере
В американском стартапе роботов стало больше, чем сотрудников-людей
Дом как личное убежище: почему мы все больше ценим спокойные пространства
Назван самый эффективный способ по борьбе с дронами на низких высотах
Зеленского высмеяли за желание выбрать переговорщика от ЕС для диалога с РФ
Силы ПВО сбили еще 13 украинских дронов над Тульской областью
Женщина стала жертвой атаки ВСУ на Курскую область
Путин заявил, что узы дружбы ВОВ помогают строить Союзное государство
Политолог ответил, отреагирует ли Лукашенко на угрозы Зеленского
В российском городе возместят ущерб за поврежденные при атаке ВСУ авто
Конфликты на Украине и в Иране вызвали бум инвестиций в оборонный сектор
Красный Лиман оказался под колпаком российских военных
Российская «Герань» поразила хранилище ВСУ на нефтебазе «Канцеровка»
В Пакистане оценили переговоры Ирана и США
Российские моряки отработали спасение экипажа с «затонувшей» субмарины
В Госдуме оценили программу изучения арабского языка в школах
«Позаимствовали»: военэксперт о словах Зеленского про удары вглубь России
Глава «ЛизаАлерт» назвал главные причины пропажи людей
Дальше
Самое популярное
Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном
Общество

Котлеты больше не жарю. Тушу «ежики» в сливочной подливе — ужин для всей семьи: и основное, и гарнир в одном

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне
Семья и жизнь

Крупные и сладкие: секрет правильной подкормки моркови и свеклы в июне

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом
Регионы

Зверский удар ВСУ по Керчи 21 июня: сколько жертв, что с Крымским мостом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.