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22 июня 2026 в 11:46

Стармер назвал дату выборов нового лидера Лейбористской партии

Стармер: выборы нового лидера Лейбористской партии Британии начнутся 9 июля

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Michael Baucher/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии стартуют 9 июля, заявил объявивший об отставке премьер-министр страны Кир Стармер. По его словам, которые передает Sky News, сам он принимать участия в них не будет.

Также политик уточнил, что заявки от желающих сменить его на посту должны поступить до начала парламентских каникул 16 июля. В случае проведения выборов это обеспечит появление нового лидера лейбористов к моменту возобновления работы парламента в сентябре, уточнил он.

Стармер объявил о своей отставке в понедельник, 22 июня. Политик продолжит занимать пост премьера до избрания своего преемника. Стармер возглавлял британское правительство почти два года. Около сотни депутатов-лейбористов призвали его покинуть должность после провала партии на местных выборах в мае.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Стармер оставит после себя незавидное политическое наследие. По его мнению, оно будет связано с разжиганием милитаризма в стране, провалами в энергетике, преступностью среди мигрантов и неспособностью признавать собственные ошибки.

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