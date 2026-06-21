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21 июня 2026 в 07:25

Дмитриев раскрыл британцам глаза на политическое наследие Стармера

Дмитриев: милитаризм, мигранты и проблемы энергетики станут наследием Стармера

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Phil Lewis/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Политическое наследие британского премьера Кира Стармера будет связано с разжиганием милитаризма в стране, провалами в энергетике, преступностью среди мигрантов и неспособностью признавать собственные ошибки, заявил спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Так в соцсети X он прокомментировал информацию о возможной отставке главы правительства Великобритании.

Когда Стармер уйдет в отставку, его наследием останется разжигание милитаристских настроений, неудачи в энергетике, открытые границы, банды грумеров (преступники, втирающиеся в доверие к детям для последующего совращения. — NEWS.ru), мигрантские преступления и отказ признавать любые из этих ошибок, — написал Дмитриев.

Ранее британские СМИ писали, что союзники Стармера заявили о подготовке премьера к уходу в отставку. По их информации, объявление может состояться уже в понедельник, 22 июня. Один из депутатов-лейбористов заявил, что Стармер решился уйти, поскольку сейчас его поддерживают лишь «друзья и семья». Уже более 100 британских парламентариев призвали его к отставке.

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