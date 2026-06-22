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22 июня 2026 в 12:43

Стал известен претендент на пост лидера лейбористов после ухода Стармера

Экс-глава Минздрава Британии Стритинг будет бороться за пост лидера лейбористов

Уэс Стритинг Уэс Стритинг Фото: Martyn Wheatley / i-Images/Global Look Press
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Бывший министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг намерен участвовать в выборах нового лидера Лейбористской партии после отставки Кира Стармера, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на приближенный к политику источник. Собеседник журналистов подтвердил, что Стритинг официально выдвинет свою кандидатуру на этот пост и уже начал консультации с коллегами по фракции.

Действующий премьер-министр и глава лейбористов Кир Стармер в понедельник объявил о своем уходе с партийного поста. По его словам, процедура избрания преемника стартует 9 июля и должна завершиться до возобновления работы парламента в сентябре. При этом Стармер намерен оставаться на должности главы кабинета вплоть до утверждения нового лидера партии.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Стармер может не рассчитывать на работу в RT. Так она прокомментировала новость, что политик уходит в отставку. По ее словам, британский премьер не справится с работой обозревателя.

Также спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что отставка Стармера стала важным сигналом для других продолжающих эскалацию конфликта европейских политиков. По его оценке, к уходу премьера привели его провокационный курс, провалы в миграционной политике, рост преступности и ошибки в энергетике и экономике.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
лейбористы
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