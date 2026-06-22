Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может не рассчитывать на работу в RT, заявила в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала новость о том, что политик уходит в отставку.

Стармер подает в отставку. Думаю, ему не стоит рассчитывать на работу в RT. Марго (главред RT Маргарита Симоньян. — NEWS.ru), или найдете полставки? Хотя, какой из него обозреватель, — отметила дипломат.

Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев сообщил, что отставка Стармера стала важным сигналом для других продолжающих эскалацию конфликта европейских политиков. По его оценке, к уходу премьера привели его провокационный курс, провалы в миграционной политике, рост преступности и ошибки в энергетике и экономике.

До этого Стармер заявил, что выборы нового лидера правящей в Великобритании Лейбористской партии стартуют 9 июля. По его словам, сам он принимать участия в них не будет. Также политик уточнил, что заявки от желающих сменить его на посту должны поступить до начала парламентских каникул 16 июля.