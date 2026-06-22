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22 июня 2026 в 11:47

Дмитриев назвал уход Стармера важным сигналом для Европы

Дмитриев: уход Стармера послужит предостережением европейским «ястребам»

Кир Стармер Кир Стармер Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Отставка премьер-министра Великобритании Кира Стармера стала важным сигналом для других продолжающих эскалацию конфликта европейских политиков, заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. По его оценке, к уходу Стармера привели его провокационный курс, провалы в миграционной политике, рост преступности и ошибки в энергетике и экономике, передает ТАСС.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о своей отставке. Более года призывал его к этому шагу, фиксируя его провокационный курс на разжигание войны, провалы в миграционной политике и рост преступности, ошибки в энергетике и экономике. Отставка Стармера — важный сигнал и для других разжигателей войны в Европе, — отметил Дмитриев.

Ранее Стармер объявил об отставке. Он продолжит занимать пост премьера Британии до избрания своего преемника. Стармер заявил, что попросил национальный исполнительный комитет Лейбористской партии составить график проведения выборов.

Также сообщилось, что процесс возможной передачи власти от премьер-министра Великобритании его главному оппоненту Энди Бернхэму займет не менее месяца. Сообщалось, что политик хочет затянуть переходный период для подготовки программы и формирования команды. Сподвижники Бернхэма опасаются, что он может быть не готов возглавить правительство после долгой работы на муниципальном уровне.

Европа
Великобритания
Украина
Кир Стармер
Кирилл Дмитриев
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