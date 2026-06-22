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22 июня 2026 в 14:20

США и Иран достигли договоренности в одном важном вопросе

Вэнс: США и Иран договорились о возврате инспекторов МАГАТЭ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США и Иран пришли к согласию по вопросу возвращения инспекторов МАГАТЭ на территорию исламской республики, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс по итогам переговоров в Швейцарии. Американская сторона расценивает этот шаг как начальный этап на пути к полному отказу Ирана от ядерного оружия, сообщает New York Times.

Иранцы согласились пригласить инспекторов МАГАТЭ обратно в свою страну. Это важная веха для американского народа и первый шаг к окончательной денуклеаризации, или окончательному прекращению программы создания ядерного оружия в Иране, — заявил Вэнс.

Он также отметил, что на переговорах участники заложили прочную базу для последующей выработки финального мирного документа. Это создает условия для дальнейшего дипломатического прогресса.

Ранее иранская делегация заявила, что переговоры с США не возобновятся, пока Израиль не прекратит военные действия в Ливане. Вопрос о ситуации в стране занимает центральное место в обсуждениях на консультациях в швейцарском Бюргенштоке, направленных на урегулирование конфликта.

До этого Вэнс заявил, что диалог США и Ирана в Швейцарии не позволит урегулировать все разногласия. По его словам, встречи делегаций дали возможность решить наиболее важные для каждой стороны вопросы.

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