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22 июня 2026 в 16:28

Минкульт принял решение по поврежденной ВСУ панораме «Оборона Севастополя»

Минкультуры анонсировало начало восстановления панорамы «Оборона Севастополя»

Сотрудники МЧС выходят из здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» на Историческом бульваре в Севастополе Сотрудники МЧС выходят из здания музея-панорамы «Оборона Севастополя» на Историческом бульваре в Севастополе Фото: Константин Михальчевский /РИА Новости
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Министерство культуры России приняло решение о немедленном начале восстановления крыши здания панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» для защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, сообщила в МАКСе пресс-служба ведомства. После завершения кровельных работ в музее будут проведены внутренние ремонтно-реставрационные мероприятия.

Делегация Министерства культуры Российской Федерации во главе с первым заместителем Министра Сергеем Геннадиевичем Обрывалиным посетила панораму «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» <…> По результатам осмотра принято решение о немедленном начале работ по восстановлению крыши с целью защиты каменных стен от атмосферных осадков и предотвращения дальнейшего разрушения, — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что в приоритете внутренняя реставрация. Фасад останется нетронутым, чтобы сохранить его исторический облик.

В ночь на 10 июня украинские БПЛА самолетного типа ударили по зданию панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов», загорелась крыша. Пожару присвоили четвертый ранг сложности, помещения полностью выгорели, общая площадь пожара достигла 600 кв. м. Погибших и пострадавших нет, но более чем на 90% уничтожено полотно панорамы.

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