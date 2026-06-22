Россиянка получила закрытую черепно-мозговую травму при атаке БПЛА Хинштейн: 38-летняя женщина пострадала при атаке дрона на курский Рыльск

Жительница Рыльска получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, акубаротравму при атаке БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Александр Хинштейн. Ей оказали первую помощь, от госпитализации она отказалась, уточнил губернатор. Врачи будут наблюдать за ней амбулаторно.

Растет число жертв украинских преступлений. Сегодня вражеский дрон атаковал город Рыльск. В поликлинику Рыльской ЦРБ обратилась пострадавшая — 38-летняя женщина. У нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма, - сказано в сообщении.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня сбили 239 украинских беспилотников над регионами России.