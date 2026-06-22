Политолог отреагировал на угрозы Трампа в отношении Ирана

Угрозы президента США Дональда Трампа в отношении Ирана не следует воспринимать всерьез, заявил в беседе с «Ридусом» политолог и американист Егор Торопов. По его мнению, отдельные заявления политиков Штатов не играют критической роли в отношениях стран.

Переговоры [между США и Ираном] идут достаточно успешно. Несмотря на остроту риторики с обеих сторон, ее не стоит сильно бояться. Еще в 20-х числах марта, когда активная фаза военной операции США в Иране фактически завершилась, представители Тегерана отвергали факт переговоров с Вашингтоном — только чтобы спустя два дня признать, что переговоры ведутся. Равно как после ультиматума Трампа от 8 апреля иранцы за несколько часов до его завершения отвергали возможность прекращения огня, но еще до истечения срока ультиматума оно было достигнуто. Острая риторика присуща сторонам конфликта, но за кулисами руководство США и Ирана ведет себя прагматично, — объяснил Торопов.

Он подчеркнул, что на первоначальном этапе переговоров Пакистан и Катар играли важную посредническую роль, будучи заинтересованными в стабильности региона для собственного развития. Однако по мере того, как США и Иран демонстрируют способность к прямым договоренностям, необходимость в посредничестве постепенно снижается.

Ранее члены иранской делегации на двусторонних переговорах в Женеве выразили протест представителям США из-за публичных угроз американского президента. Глава Белого дома лично связался с иранскими переговорщиками и открыто предупредил о готовности Вашингтона пойти на крайние меры, если Тегеран будет мешать судоходству в Ормузском проливе.