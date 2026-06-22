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22 июня 2026 в 16:21

Продюсер ответил, как артисты могут помочь Отиевой вернуться на сцену

Продюсер Рудченко: звезды могут помочь Отиевой, сняв с ней совместный контент

Ирина Отиева Ирина Отиева Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Global Look Press
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Звезды шоу-бизнеса могут помочь заслуженной артистке России Ирине Отиевой вернуться на сцену, сделав с ней совместный контент, заявил NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Однако, по его словам, нельзя утверждать, что такой шаг позволит эстрадной певице вновь обрести популярность.

Я думаю, как минимум артисты смогут помочь Отиевой, сделав с ней совместный контент, чтобы попытаться как-то ее вовлечь в процесс. И опять же, привлечь внимание аудитории к ней как к артистке. Возможно, это поможет певице войти опять в информационное пространство. Не факт, что она после этого вновь станет популярной, но коллеги, по крайней мере, могут попытаться, — прокомментировал Рудченко.

Ранее певец Юрий Лоза предположил, Отиева не стремится вернуться на сцену, хотя ее коллеги готовы оказать необходимую поддержку. По его словам, в покупке алкоголя, которую, как полагают, совершила эстрадная певица, нет ничего предосудительного.

До этого певица Катя Лель заявила, что желает увидеть на «Фабрике звезд» новых талантливых участников. Однако она выразила беспокойство за их дальнейшую судьбу. Певица опасается, что молодых артистов могут использовать не по назначению, а затем забыть.

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