«Возможно, не жалеет»: Лоза о призыве артистов вернуть Отиеву на сцену Певец Лоза допустил, что Отиева не хочет возвращаться на сцену

Певец Юрий Лоза предположил, что заслуженная артистка России Ирина Отиева не желает возвращаться на сцену, несмотря на стремление коллег оказать соответствующую помощь. В беседе с NEWS.ru он заявил, что в покупке алкоголя, которую, как полагают, совершила эстрадная певица, нет ничего предосудительного.

Что тут такого — купить алкоголь? Это же Отиева решила уйти со сцены. Нам неизвестна реальная причина, почему она пошла на это. Вы поймите, что можно обсуждать что-то только в том случае, если мы действительно все знаем. Возможно, она о своем выборе не жалеет. Люди уходили со сцены, так было всегда. Кто-то поступал так ради семьи, кто-то ради детей. Можно строить предположения сколько угодно, но я не большой любитель делать это, — прокомментировал Лоза.

Ранее певица Катя Лель призвала своих коллег помочь Отиевой вернуться на сцену. Причиной обращения стало видео в интернете, где заслуженная артистка, предположительно, покупает алкоголь в московском супермаркете. Сама Отиева отказалась общаться с представителями СМИ.