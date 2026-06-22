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22 июня 2026 в 15:11

«Возможно, не жалеет»: Лоза о призыве артистов вернуть Отиеву на сцену

Певец Лоза допустил, что Отиева не хочет возвращаться на сцену

Юрий Лоза Юрий Лоза Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
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Певец Юрий Лоза предположил, что заслуженная артистка России Ирина Отиева не желает возвращаться на сцену, несмотря на стремление коллег оказать соответствующую помощь. В беседе с NEWS.ru он заявил, что в покупке алкоголя, которую, как полагают, совершила эстрадная певица, нет ничего предосудительного.

Что тут такого — купить алкоголь? Это же Отиева решила уйти со сцены. Нам неизвестна реальная причина, почему она пошла на это. Вы поймите, что можно обсуждать что-то только в том случае, если мы действительно все знаем. Возможно, она о своем выборе не жалеет. Люди уходили со сцены, так было всегда. Кто-то поступал так ради семьи, кто-то ради детей. Можно строить предположения сколько угодно, но я не большой любитель делать это, — прокомментировал Лоза.

Ранее певица Катя Лель призвала своих коллег помочь Отиевой вернуться на сцену. Причиной обращения стало видео в интернете, где заслуженная артистка, предположительно, покупает алкоголь в московском супермаркете. Сама Отиева отказалась общаться с представителями СМИ.

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