Американская сборная по футболу находится на особом положении на чемпионате мира, что подтверждается ситуацией с отменой дисквалификации ее нападающего Фоларина Балогуна, заявил NEWS.ru певец Юрий Лоза. По его словам, подобные прецеденты демонстрируют двойные стандарты в мировом спорте, где для Соединенных Штатов существуют послабления, недоступные для других стран.

США на особом положении. На одних Олимпийских играх однажды у американской сборной был забег, где они потеряли палочку, но им разрешили повторить попытку еще раз. Такое вообще представить было невозможно. То, что Россия не участвует в чемпионате мира по футболу из-за конфликта на Украине, — это двойные стандарты. Против нас вводят санкции, накладывают запреты. США напали на Иран, а всем все равно. Ведь Вашингтон трогать нельзя. Запрещено прикасаться и к американским футболистам, и к кораблям, — высказался Лоза.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что решение Международной федерации футбола об отмене удаления Балогуна нарушает позицию Международного олимпийского комитета о невмешательстве политики в спорт. По его мнению, США используют свой авторитет в качестве страны — хозяйки чемпионата мира.