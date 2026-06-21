Катя Лель призвала коллег спасти забытую певицу

Певица Катя Лель призвала коллег по цеху объединиться и помочь заслуженной артистке Ирине Отиевой вернуться на сцену, передали в эфире программы «Ты не поверишь!». Поводом для обращения стало появление в Сети видео, в котором артистка, предположительно, закупается алкоголем в московском супермаркете.

Я уверена, что вы знаете Ирину Отиеву. Было бы потрясающе, если бы все мы, объединившись, помогли, поддержали эту потрясающую артистку, помогли ей вновь обрести себя и почувствовать себя нужной. Когда человек не востребован, он просто умирает, — заявила Лель.

Сама Отиева от общения с журналистами отказалась. Встретившая ее в магазине съемочная группа НТВ попыталась заговорить с артисткой, однако та заявила, что корреспонденты ошиблись адресом. Как отметили представители канала, Отиеву выдали родинка на шее и узнаваемый голос. В корзине певицы при этом оказались алкогольные напитки и грейпфрут.

Коллеги Отиевой по сцене готовы протянуть ей руку помощи. Лариса Долина пообещала самостоятельно попытаться найти артистку, а Наталья Гулькина отметила, что певица прежде всего сама должна захотеть разобраться со своими проблемами. Заслуженная артистка, которую в свое время называли королевой советского джаза, не выходит на сцену уже более 20 лет.

Ранее Катя Лель высказалась о планах Первого канала по перезапуску «Фабрики звезд». Певица призналась, что хотела бы увидеть на шоу новые талантливые лица, однако выразила обеспокоенность дальнейшей судьбой молодых артистов, которых могут «использовать не так, как надо, а потом бросить».