Маркетолог рассказал, как узнать историю своих предков Маркетолог Вартанян: 92% архивов находятся в открытом доступе

Около 92% оцифрованных архивов находятся в открытом доступе, рассказал Readovka.news директор департамента по маркетингу корпорации Артем Вартанян. Он отметил, что основным инструментом для поиска информации о предках может стать портал «Память народа».

Специалист рассказал, что сервис включает карты боевых действий, точки боевого пути и сводные карточки участников. Также еще один портал Портал «Подвиг народа» содержит данные о потерях и послевоенном опросе.

В случае отсутствия данных Вартанян порекомендовал обратиться в местные архивы и военкоматы. По его словам, можно также воспользоваться платформой «Дорога памяти», которая включает оцифрованные письма и фотографии.

Ранее сообщалось, что в России предложили привлечь школьников и студентов к сбору воспоминаний ветеранов специальной военной операции на Украине, а также помогающих фронту волонтеров. С такой инициативой выступило Российское военно-историческое общество (РВИО), ее поддержало Минобрнауки РФ.