08 февраля 2026 в 01:26

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 февраля 2026 года

8 февраля — День науки РФ 8 февраля — День науки РФ Фото: Владимир Песня/РИА Новости
8 февраля станет 39-м днем года согласно григорианскому календарю. До завершения 2026 года остается 326 дней. На этот день приходится целый список разных праздников. Кроме того, 8 февраля в мировой и отечественной истории произошло много различных событий. Узнаем, какие из них стали знаковыми для истории. И расскажем подробнее, почему 8 февраля празднуют День российской науки.

Какие праздники и приметы связаны с 8 февраля

В России и мире на 8 февраля выпадает множество разных праздников, например:

  • День воздушных змеев
  • Международный день шотландского виски
  • День зимней рыбалки
  • День военного топографа
  • День штата Айова
  • День российской науки
  • День игры в «орлянку»
  • День польских пышек
  • День риелтора
  • День почитателей картошки

Праздники 8 февраля Праздники 8 февраля Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

С именинами 8 февраля можно поздравить:

  • Петра
  • Анания
  • Федора
  • Марию
  • Гавриила
  • Ксенофонта
  • Ивана
  • Иосифа
  • Клима
  • Аркадия
  • Давида
  • Семена
  • Яна

У христиан этот день также называется Федор-поминальник. Считалось, что 8 февраля покойники могут приходить в дом к живым. Для защиты жилища рекомендовалось около дверей и окон развешивать пучки рябиновых веток и крапивы, а под порог прятать топор, чтобы нежить споткнулась об него.

Кроме того, 8 февраля обращали внимание на ряд примет. Если собака в этот день сворачивалась бубликом, то ждали теплой ясной погоды, то же самое обещали кошки, которые садились на окно. Яркий огонь в печи предвещал морозы, а если лошадь беспокоилась в стойле, то необходимо было готовиться к снегопадам. Узнать о погоде на ближайшие дни можно было и с помощью гаданий: на тарелку кидали горсть сушеного гороха, считалось, что если зерна издают при падении звонкий треск, то будут трескучие морозы, глухой перестук горошинок обещал оттепель и снегопады.

8 февраля — день в истории 8 февраля — день в истории Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

История празднования Дня науки в России 8 февраля

8 февраля празднуют День российской науки, который имеет долгую историю. Именно 8 февраля 1724 года император Петр I утвердил образование в нашей стране Академии наук.

Стоит отметить, что в Советском государстве эту дату не отмечали, а своим профессиональным праздником ученые считали предпоследнее воскресенье апреля. Дата была приурочена ко дню создания Владимиром Лениным «Наброска плана научно-технических работ». После развала СССР первый президент России Борис Ельцин в 1999 году вернул празднику историческую дату, однако некоторые российские исследователи и сегодня отмечают День науки по советской традиции — в апреле.

Важные события 8 февраля в мировой истории

За долгую историю человечества в этот день накопилось множество самых разнообразных дат, в том числе:

1575 год — начал работу самый старый вуз Нидерландов — Лейденский университет.

1587 год — казнь шотландской королевы Марии Стюарт.

1672 год — сэр Исаак Ньютон опубликовал свою работу о теории света и цвета.

1692 год — в Америке начинается процесс над салемскими ведьмами.

1815 год — в Вене подписана декларация о запрете работорговли.

1816 год — впервые в мировой истории правоохранительные органы прибегли к помощи специально обученной собаки при расследовании преступления в Шотландии.

1837 год — Жорж Дантес на Черной речке смертельно ранил Александра Пушкина.

1838 год — американец Сэмюэл Морзе представил публике изобретенную им систему электромагнитного телеграфа.

1865 год — чешский биолог Грегор Мендель публично представил ученому миру свою теорию, позже получившую название «Законы Менделя».

1879 год — изобретатель сэр Сэндфорд Флеминг обнародовал предложение о внедрении единой для всего мира системы времени.

1904 год — нападение на Порт-Артур. Начало Русско-японской войны.

1905 год — в России открылись первые курсы журналистики под руководством профессора правоведения Леонида Владимирова.

1910 год — в Америке учреждена организация бойскаутов.

1918 год — начало календарной реформы в России.

1924 год — в американском штате Невада осужденного впервые в мире казнили в газовой камере.

1956 год — на дорогах Лондона появились первые двухэтажные автобусы.

1960 год — на Аллее славы в Голливуде смонтировали первые звезды.

1971 год — начала работу биржа NASDAQ.

1992 год — Франсуа Миттеран дал старт XVI зимним Олимпийским играм.

В этот день в разные годы родились:

1191 год — Великий князь киевский Ярослав Большое Гнездо.

1405 год — последний император Византии Константин XI Палеолог.

1766 год — русский анатом Ефрем Мухин, стоявший у истоков травматологии.

1777 год — химик из Франции, открывший йод, Бернар Куртуа.

1828 год — один из первых писателей-фантастов Жюль Верн.

1834 год — российский химик Дмитрий Менделеев.

1906 год — изобретатель метода ксерографии американец Честер Карлсон.

1928 год — советский актер Вячеслав Тихонов.

1949 год — советская артистка Ирина Муравьева.

1977 год — фигурист Роман Костомаров.

Умерли в этот день:

1676 год — второй правитель из династии Романовых Алексей Михайлович.

1696 год — брат Петра I, царь Иван V Алексеевич.

1725 год — основатель Российской империи Петр I.

1902 год — оружейный конструктор Сергей Мосин.

1921 год — революционер и анархист Петр Кропоткин.

1926 год — британский основоположник генетики биолог Уильям Бэтсон.

1985 год — один из основателей концерна Jaguar британец сэр Уильям Лайонс.

2019 год — советский актер Сергей Юрский.

