Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 февраля 2026 года

8 февраля станет 39-м днем года согласно григорианскому календарю. До завершения 2026 года остается 326 дней. На этот день приходится целый список разных праздников. Кроме того, 8 февраля в мировой и отечественной истории произошло много различных событий. Узнаем, какие из них стали знаковыми для истории. И расскажем подробнее, почему 8 февраля празднуют День российской науки.
Какие праздники и приметы связаны с 8 февраля
В России и мире на 8 февраля выпадает множество разных праздников, например:
- День воздушных змеев
- Международный день шотландского виски
- День зимней рыбалки
- День военного топографа
- День штата Айова
- День российской науки
- День игры в «орлянку»
- День польских пышек
- День риелтора
- День почитателей картошки
С именинами 8 февраля можно поздравить:
У христиан этот день также называется Федор-поминальник. Считалось, что 8 февраля покойники могут приходить в дом к живым. Для защиты жилища рекомендовалось около дверей и окон развешивать пучки рябиновых веток и крапивы, а под порог прятать топор, чтобы нежить споткнулась об него.
Кроме того, 8 февраля обращали внимание на ряд примет. Если собака в этот день сворачивалась бубликом, то ждали теплой ясной погоды, то же самое обещали кошки, которые садились на окно. Яркий огонь в печи предвещал морозы, а если лошадь беспокоилась в стойле, то необходимо было готовиться к снегопадам. Узнать о погоде на ближайшие дни можно было и с помощью гаданий: на тарелку кидали горсть сушеного гороха, считалось, что если зерна издают при падении звонкий треск, то будут трескучие морозы, глухой перестук горошинок обещал оттепель и снегопады.
История празднования Дня науки в России 8 февраля
8 февраля празднуют День российской науки, который имеет долгую историю. Именно 8 февраля 1724 года император Петр I утвердил образование в нашей стране Академии наук.
Стоит отметить, что в Советском государстве эту дату не отмечали, а своим профессиональным праздником ученые считали предпоследнее воскресенье апреля. Дата была приурочена ко дню создания Владимиром Лениным «Наброска плана научно-технических работ». После развала СССР первый президент России Борис Ельцин в 1999 году вернул празднику историческую дату, однако некоторые российские исследователи и сегодня отмечают День науки по советской традиции — в апреле.
Важные события 8 февраля в мировой истории
За долгую историю человечества в этот день накопилось множество самых разнообразных дат, в том числе:
1575 год — начал работу самый старый вуз Нидерландов — Лейденский университет.
1587 год — казнь шотландской королевы Марии Стюарт.
1672 год — сэр Исаак Ньютон опубликовал свою работу о теории света и цвета.
1692 год — в Америке начинается процесс над салемскими ведьмами.
1815 год — в Вене подписана декларация о запрете работорговли.
1816 год — впервые в мировой истории правоохранительные органы прибегли к помощи специально обученной собаки при расследовании преступления в Шотландии.
1837 год — Жорж Дантес на Черной речке смертельно ранил Александра Пушкина.
1838 год — американец Сэмюэл Морзе представил публике изобретенную им систему электромагнитного телеграфа.
1865 год — чешский биолог Грегор Мендель публично представил ученому миру свою теорию, позже получившую название «Законы Менделя».
1879 год — изобретатель сэр Сэндфорд Флеминг обнародовал предложение о внедрении единой для всего мира системы времени.
1904 год — нападение на Порт-Артур. Начало Русско-японской войны.
1905 год — в России открылись первые курсы журналистики под руководством профессора правоведения Леонида Владимирова.
1910 год — в Америке учреждена организация бойскаутов.
1918 год — начало календарной реформы в России.
1924 год — в американском штате Невада осужденного впервые в мире казнили в газовой камере.
1956 год — на дорогах Лондона появились первые двухэтажные автобусы.
1960 год — на Аллее славы в Голливуде смонтировали первые звезды.
1971 год — начала работу биржа NASDAQ.
1992 год — Франсуа Миттеран дал старт XVI зимним Олимпийским играм.
В этот день в разные годы родились:
1191 год — Великий князь киевский Ярослав Большое Гнездо.
1405 год — последний император Византии Константин XI Палеолог.
1766 год — русский анатом Ефрем Мухин, стоявший у истоков травматологии.
1777 год — химик из Франции, открывший йод, Бернар Куртуа.
1828 год — один из первых писателей-фантастов Жюль Верн.
1834 год — российский химик Дмитрий Менделеев.
1906 год — изобретатель метода ксерографии американец Честер Карлсон.
1928 год — советский актер Вячеслав Тихонов.
1949 год — советская артистка Ирина Муравьева.
1977 год — фигурист Роман Костомаров.
Умерли в этот день:
1676 год — второй правитель из династии Романовых Алексей Михайлович.
1696 год — брат Петра I, царь Иван V Алексеевич.
1725 год — основатель Российской империи Петр I.
1902 год — оружейный конструктор Сергей Мосин.
1921 год — революционер и анархист Петр Кропоткин.
1926 год — британский основоположник генетики биолог Уильям Бэтсон.
1985 год — один из основателей концерна Jaguar британец сэр Уильям Лайонс.
2019 год — советский актер Сергей Юрский.
