8 февраля — День российской науки: история и значение праздника

8 февраля на территории РФ справляют День российской науки. Праздник посвящен всем причастным к развитию отечественной науки: сотрудникам НИИ, университетов, лабораторий и не только. О том, как отмечают День науки в России, а также о российских ученых и их открытиях читайте в материале NEWS.ru.

История праздника: от основания Академии наук Петром I до наших дней

История праздника науки в России берет начало в 1999 году. Именно тогда, на рубеже веков, приказом Бориса Ельцина был учрежден День российской науки. 8 февраля в качестве даты празднования выбрали не случайно. Торжество приурочили к годовщине основания петербургской Академии наук. Созданная по приказу Петра I в 1724 году, она стала первым высшим научным учреждением в Российской империи.

Впрочем, история праздника науки в России затронула и XX век. В Советском Союзе тематическое празднество приходилось на третье воскресенье апреля. И в этом опять-таки не было случайности. Дело в том, что считается, будто именно в период с 18 по 25 апреля 1918 года Владимир Ленин составил «Набросок плана научно-технических работ». Советский День науки был масштабным государственным праздником, посвященным чествованию выдающихся ученых и популяризации науки в широких кругах.

История праздника: от основания Академии наук Петром I до наших дней Фото: Shutterstock/FOTODOM

Знаменитые российские ученые и их вклад в мировую науку

Говоря про День науки, стоит перечислить российских ученых и их открытия.

Назвать их всех попросту невозможно. Поэтому наш список включает только некоторых из них — пионеров в химии, физике, биологии и медицине, чьи открытия используются по всему миру.

Михаил Ломоносов (1711–1765). Сформулировал закон сохранения материи и движения, разработал молекулярно-кинетическую теорию тепла, основал науку о стекле и предложил проект Московского университета.​

Дмитрий Менделеев (1834–1907). Создал периодическую таблицу химических элементов, предсказал свойства неизвестных элементов (скандий, галлий, германий), заложил основу материаловедения и химической технологии.

Иван Павлов (1849–1936). Открыл условные рефлексы, разработал учение о высшей нервной деятельности и физиологии пищеварения; первый русский нобелевский лауреат (1904).

Илья Мечников (1845–1916). Открыл фагоцитоз, заложил основы клеточной иммунологии и сравнительной патологии; лауреат Нобелевской премии по медицине (1908).

Александр Столетов (1839–1896). Создал первый фотоэлемент, открыл законы внешнего фотоэффекта и кривую намагничивания железа.​

Лев Ландау (1908–1968). Внес вклад в квантовую механику, в изучение сверхтекучести гелия, в развитие теории ферми-жидкостей и физики конденсированного состояния; Нобелевская премия (1962).

Жорес Алферов (1930–2019). Разработал полупроводниковые гетероструктуры для опто- и микроэлектроники (основа мобильных телефонов, лазеров, солнечных батарей); Нобелевская премия (2000).

Жорес Алферов Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Отдельно стоит вспомнить российских женщин-ученых, которые внесли вклад в развитие отечественной науки вопреки сексизму. Ниже перечислены некоторые из них.

Софья Ковалевская (1850–1891). Первая женщина — профессор математики в Европе, открыла третий случай разрешимости задачи о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки.​

Александра Глаголева-Аркадьева (1884–1945). Первая русская женщина — физик мирового уровня, создала рентгеностереометр для определения глубины ранений и добилась создания ультракоротких электромагнитных волн.

Зинаида Ермольева (1898–1974). Разработала первый советский антибиотик (крустозин, аналог пенициллина), предотвратила эпидемию холеры в блокадном Ленинграде.

Фатима Бутаева (1911–1977). Соавтор люминесцентных ламп и принципа усиления света для лазеров (Сталинская премия — 1951).

Софья Ворошилова (1886–1969). Первая русская женщина-астроном, провела свыше 23 тысяч наблюдений движения полюсов Земли.

Это только некоторые личности, без которых история праздника науки в России была бы неполной. В число виновников торжества входят все сотрудники научно-исследовательских институтов, лабораторий, научных кафедр отечественных вузов.

Зинаида Ермольева Фото: Давид Шоломович/РИА Новости

Как отмечают праздник: мероприятия, выставки, дни открытых дверей в НИИ

Нельзя не сказать о том, как отмечают День науки сегодня. Цель праздника, как и в Советском Союзе, — популяризовать науку в широких кругах и прославить отечественных ученых — двигателей прогресса. Для этого по всей стране организовывают научные мероприятия, лекции и семинары, а также проводят дни открытых дверей в НИИ и лабораториях. Это позволяет желающим не только познакомиться с внутренней жизнью отечественной науки, но и узнать, как стать частью современного научного процесса.

И, конечно, празднование Дня науки сопряжено с вручением торжественных премий. Награды предоставляются отличившимся ученым. Самая престижная награда этого дня — премия президента в области науки и инноваций.

Современные вызовы и достижения российской науки

Напоследок вспомним о том, что наука — это постоянно развивающийся живой организм. И для того чтобы проиллюстрировать это, назовем некоторые научные достижения России в 2025 году.

Свежие данные с нейтринного телескопа Baikal-GVD говорят о наличии аномалии в Млечном Пути, что ставит под вопрос то, что мы ранее предполагали о радиационной обстановке в Галактике.

Ученые ФИЦ Биотехнологии РАН и МГУ обнаружили в глубинных (около 1 км) скважинах Ессентуков уникальное микробное сообщество, которое может быть современным аналогом древнейшей жизни на планете. Изучив их, удастся получить ответы на вопросы о развитии ранней биосферы и возникновении жизни на Земле.

Физики из МФТИ и Университета Париж-Сакле создали уникальный метод сканирующей вихревой микроскопии (SQVM), который в 10 раз точнее существующих аналогов. Это позволит контролировать качество сверхпроводников для квантовых компьютеров и разработать сверхчувствительные сенсоры магнитного поля.

Команда РУДН разработала препарат для борьбы с болезнью Альцгеймера. Он уменьшает амилоидные бляшки в мозге и способствует восстановлению когнитивных функций.

В Росатоме разработали плазменный ракетный двигатель, ускоряющий частицы до 100 км/с. Этот показатель в 20 раз превышает показатели обычных двигателей. А значит, в теории это открытие может сократить время полета на Марс до пары месяцев вместо года.

Современные вызовы и достижения российской науки Фото: Shutterstock/FOTODOM

Это только некоторые прорывные открытия последнего времени. Стоит также сказать, что наравне с покорением космоса и поиском источников жизни российские ученые заняты работой с искусственным интеллектом. Так, российская команда заняла пятое место на главном мировом форуме, посвященном ИИ, — NeurIPS-2025. Их разработка доказала свою эффективность и экспертность и в будущем может быть улучшена после интеграции в open-source платформу.

Теперь вы знаете, каково значение даты 8 февраля — Дня российской науки. Отправьте поздравления с Днем науки всем причастным и в честь праздника выделите немного времени для того, чтобы узнать что-то новое.