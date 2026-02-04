Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 12:50

В России стартовал отбор в отряд космонавтов с помощью ИИ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России начался новый открытый отбор в отряд космонавтов, в котором впервые для анализа данных кандидатов будет использоваться искусственный интеллект, сообщили в пресс-службе Роскосмоса. Отбор пройдет в два этапа: заочный, на котором проверят документы, и очный — с оценкой профессиональных навыков, психологических качеств и здоровья.

Стартовал очередной отбор в отряд космонавтов «Роскосмоса». Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов утвердил положение о порядке и условиях проведения открытого конкурса по отбору граждан Российской Федерации в кандидаты в космонавты, — говорится в публикации.

Как заявлял Баканов, ИИ поможет анализировать состояние здоровья, психологические тесты и другие параметры претендентов. Это уже пятый открытый набор в отряд с 2012 года, но первый с применением подобных технологий. В настоящее время в российском отряде — 23 действующих космонавта и четыре кандидата, отобранных в 2024 году.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что космонавт Андрей Федяев признан готовым к предстоящему полету на Международную космическую станцию. В настоящее время он находится на территории Соединенных Штатов.

