Почти тысяча автомобилей застряла в очереди на Крымском мосту

В очереди на Крымский мост скопилось 995 автомобилей, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к переправе. Время ожидания в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани составляет около часа, со стороны Керчи — около трех часов.

До этого информационный центр сообщил, что движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли. В частности, ограничения были введены 22 июня в 07:58 по московскому времени.

Утром 22 июня пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 301 украинский беспилотник над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Смоленской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акватории Азовского и Черного морей. При этом утром 21 июня над регионами России сбили 239 украинских беспилотников.