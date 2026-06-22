«Никаких украинцев нет»: Жириновский напомнил Зеленскому о его корнях

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский не раз указывал Владимиру Зеленскому на его «неукраинское» происхождение. По словам политика, «никаких украинцев не существует», это русские и евреи, которых «заставили изучить чужой язык». Что еще говорил депутат об искусственном происхождении Украины?

«Придумали в Вене на базе польского»

О том, что Украина — искусственно созданная страна, Владимир Жириновский говорил с конца 1990-х до самой смерти в 2022 году. Лидер ЛДПР настаивал: украинский язык был создан в Австро-Венгрии, а украинцев как нации просто не существует.

«Украинский язык придумали в Вене на базе польского и добавили какие-то слова, лишь бы от русского отличался», — заявил политик в феврале 2014 года в интервью.

Ту же мысль он повторил через неделю на заседании секции евразийской интеграции в рамках Московского экономического форума, добавив, что Украина была «разменной картой».

В 2016 году в интервью «Парламентской газете» он развил эту мысль: «Даже посмотрев на современный украинский язык, можно понять его полную искусственность. В русский язык добавили польских слов и объявили его украинским».

Жириновский утверждал, что ключевую роль в «изобретении» Украины сыграл историк Михаил Грушевский. По его словам, именно Грушевский ввел в научный оборот понятие «украинизация» и последовательно доказывал, что украинцы — это самостоятельная нация.

Киев Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы обосновать эту идею, Грушевский эмигрировал в Австрию и написал там главный труд — «Историю Украины-Руси», в котором выводил тысячелетнюю традицию украинской государственности. Однако сам Жириновский считал все это вымыслом: по его версии, украинский язык никогда не был самостоятельной системой, а всего лишь политическим инструментом, сконструированным австрийцами и Грушевским.

В эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Жириновский гневно выдал: «Грушевский в Вене писал этот учебник искусственного украинского языка!»

А затем в интервью Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) уточнил: «Язык придумал Грушевский». Это интервью вышло в июле 2020 года на сайте радиостанции «Комсомольская правда».

«Никаких украинцев нет»

Отрицал Жириновский и существование украинской нации. Особенно часто эта мысль звучала в контексте Владимира Зеленского. Жириновский неоднократно указывал на еврейское происхождение украинского комика, утверждая, что тот «не имеет никакого отношения к украинской земле».

«Зеленский — еврей, какой он украинец? Он говорит по-русски и вырос в русскоязычной среде. Они все там — русские и евреи, которых записали в украинцы», — сказал он в одном из своих видеообращений.

В августе 2018 года в эфире «60 минут» Жириновский заявил: «Никаких украинцев нет! Это русские, которых заставили изучить чужой язык!»

Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В феврале 2019 года он развил эту мысль на «России 1»: украинизация русского населения велась насильственно, и обвинил в этом коммунистов. По его словам, в 20-х и 30-х годах прошлого века многих заставили изменить национальность в паспорте: «Всех русских обязывали в паспортах записываться как украинцы». Даже бывшего генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, несмотря на то, что «он — курский мужик», вынудили вписать себя украинцем, сетовал депутат.

«Насильственно шла украинизация русского населения!» — не сомневался Жириновский.

За эти высказывания на Украине против него неоднократно возбуждали уголовные дела за посягательство на территориальную целостность, а фракция КПРФ в Госдуме требовала лишить его слова за оскорбления украинского народа. При этом сам Жириновский всегда признавал личные связи с Украиной: «Там мои корни, там вся семья моего отца».

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