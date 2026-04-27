27 апреля 2026 в 18:05

«Станет центром мира»: Жириновский описал Россию в 2050 году

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В 2026 году Россия отмечает 80-летие со дня рождения экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского, его прогнозы о будущем страны вновь в центре внимания. Согласно пророчествам политика, с 2026 года для России начнется период процветания и величия. Что еще он предсказал РФ и миру?

2026 год: великое обнуление

Нынешний год Владимир Жириновский называл моментом «великого обнуления» и «точкой бифуркации». Основатель ЛДПР был убежден, что именно в 2026 году специальная военная операция завершится. Он рассматривал несколько сценариев, но наиболее вероятным считал вооруженный конфликт, в результате которого, помимо Крыма, в состав России войдут ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области, а также земли Новороссии.

Несмотря на трудности, Жириновский обещал: 2026 год будет для России позитивным. Он предрекал запуск механизма импортозамещения, стабильный заработок на высоких технологиях и сельском хозяйстве, а также уверял, что страна выйдет из санкционного давления обновленной и окрепшей.

Говорил политик и о кардинальных сдвигах на мировой арене: по его словам, в 2026 году НАТО развалится из-за внутренних противоречий, гегемония США уйдет в прошлое, а на смену им придут новые центры силы — Москва и Пекин.

2030 год: суверенитет и русский мир

К 2030 году Россия, по замыслу Жириновского, должна выйти на новый уровень развития. Прогнозы основывались на вдумчивом анализе ситуации, а не на мистике — как не раз отмечал президент РФ Владимир Путин. Стране больше не придется бороться за выживание — начнется период стратегического доминирования.

К этому времени Россия, по прогнозу политика, обретет полный суверенитет, «избавившись от предателей» — то есть от остаточного западного влияния внутри элит. Российская армия станет сильнейшей в мире, а сама страна превратится в самодостаточную сверхдержаву.

Кроме того, Жириновский предсказывал, что именно к 2030 году Пекин окончательно поймет, что выжить в противостоянии с коллективным Западом можно только в тесной связке с Москвой.

«Без нашей военной помощи Китай не выстоит. Китай вынужден с нами быть ближе, да и нам неплохо иметь верного союзника», — заявлял он.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Владимир Путин и Си Цзиньпин Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

2050 год: Москва — центр мира

Самый «светлый прогноз», как назвала его дочь политика Анастасия Боцан-Харченко, касается середины нынешнего века. К 2050 году, по мнению Жириновского, должен завершиться глобальный передел мира.

Образуется так называемый Клуб пяти: Москва войдет в пятерку главных мировых столиц наравне с Вашингтоном, Пекином, Дели и Брюсселем.

Установится новый миропорядок, но не тот, о котором мечтали глобалисты. Россия будет контролировать обширную зону влияния, включающую Среднюю Азию, Турцию, Иран и Афганистан. США сосредоточатся на Южной Америке, Европа — на Африке, а Китай с Индией — на Юго-Восточной Азии.

Таким образом, если верить Жириновскому, в 2026-м РФ завершит активную фазу противостояния, в 2030-м начнет пожинать плоды абсолютного суверенитета, а к 2050-му официально станет одним из мировых центров принятия решений. Напомним, многие пророчества политика уже сбылись с пугающей точностью — от возвращения Крыма в состав РФ до предсказания президентства Барака Обамы и даты начала СВО, в которой он ошибся всего на два дня.

Ирина Дроздова
