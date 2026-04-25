Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 12:05

«Еще рано уходить»: Путин вспомнил о последнем разговоре с Жириновским

Путин заявил, что звонил Жириновскому во время его нахождения в клинике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Александр Казаков/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин заявил, что звонил в клинику лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, когда тот находился при смерти. По словам главы государства, он сделал это, чтобы поддержать основателя ЛДПР. Детали телефонного звонка представили в документальном фильме «Владимир Жириновский» телеканала «Россия 1», сообщает ИС «Вести».

Позвонил ему по телефону в клинику, просто хотел его поддержать. Безусловно, Владимир Вольфович понимал, что находится в критическом состоянии. Но последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить. Я ведь еще нужен России», — отметил российский лидер.

Ранее сообщалось, что знаменитый помощник Жириновского из мема «Сафонов, оплатить!» отправился в зону проведения СВО в качестве штурмовика. По словам Александра Сафонова, политик всегда говорил ему, что бойцовский характер можно получить только в армии.

До этого Путину на выставке в Москве показали бедуинскую накидку, которую в 1990-е ливийский лидер Муаммар Каддафи подарил Жириновскому. Вещь сделана из верблюжьей шерсти. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что с этой накидкой связана особенная история.

Власть
Россия
Владимир Путин
Владимир Жириновский
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.