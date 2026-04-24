«Снял с себя в пустыне»: Путину показали особую вещь Жириновского Путину показали подаренную Жириновскому бедуинскую накидку Каддафи

Президенту РФ Владимиру Путину на выставке «Жириновский. Продолжение. ЛДПР» в Москве показали бедуинскую накидку, которую в 1990-е ливийский лидер Муаммар Каддафи подарил основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому. Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что с этой накидкой связана особенная история, передает РИА Новости.

Каддафи в пустыне снял с себя, когда Владимиру Вольфовичу стало очень холодно, и отдал ему накидку. Он очень ею дорожил, — рассказал Слуцкий.

Сам Жириновский рассказывал, что Каддафи подарил ему накидку в 1995 году. Отмечается, что вещь выполнена из верблюжьей шерсти, это ручная работа.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что основатель ЛДПР был уникальным политиком. По его словам, Владимир Жириновский был очень образованным человеком, о чем «многие забывают за полнотой его эмоциональных выступлений».

Также вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Владимир Жириновский был эмоциональным человеком. По словам парламентария, при этом основатель ЛДПР сохранял рациональность, какими бы эпатажными и яркими ни были его выступления.