Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
24 апреля 2026 в 17:31

Песков указал на скрытое качество личности Жириновского

Песков: Жириновский был уникальным политиком

Владимир Жириновский Владимир Жириновский Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»
Подписывайтесь на нас в MAX

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был уникальным политиком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков RT. По его словам, экс-лидер партии был очень образованным человеком, о чем «многие забывают за полнотой его эмоциональных выступлений».

Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, о чем многие не знают, это, наверное, его образованность. Он был человеком огромных знаний, — сказал Песков.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Владимир Жириновский был эмоциональным человеком. По словам парламентария, при этом основатель ЛДПР сохранял рациональность, какими эпатажными и яркими ни были бы его выступления. Депутат признал, что в Госдуме иногда не хватает ярких высказываний Жириновского.

До этого в соцсетях вспомнили необычное пророчество Жириновского об отношениях России и США. Основатель ЛДПР утверждал, что Москва и Вашингтон могли бы сформировать некую тайную коалицию и проводить ту политику, которая отвечает их истинным интересам, не учитывая мнение мирового сообщества.

Власть
Дмитрий Песков
Владимир Жириновский
ЛДПР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия
Общество

В России ввели ГОСТ на отопление квартир
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.