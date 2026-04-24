Песков указал на скрытое качество личности Жириновского

Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был уникальным политиком, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков RT. По его словам, экс-лидер партии был очень образованным человеком, о чем «многие забывают за полнотой его эмоциональных выступлений».

Как политик он уникален своими эмоциями, своим взрывным характером. Но то, о чем многие не знают, это, наверное, его образованность. Он был человеком огромных знаний, — сказал Песков.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Владимир Жириновский был эмоциональным человеком. По словам парламентария, при этом основатель ЛДПР сохранял рациональность, какими эпатажными и яркими ни были бы его выступления. Депутат признал, что в Госдуме иногда не хватает ярких высказываний Жириновского.

До этого в соцсетях вспомнили необычное пророчество Жириновского об отношениях России и США. Основатель ЛДПР утверждал, что Москва и Вашингтон могли бы сформировать некую тайную коалицию и проводить ту политику, которая отвечает их истинным интересам, не учитывая мнение мирового сообщества.